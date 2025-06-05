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Новости Фото Детонация взрывоопасных предметов
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Детонация предмета в мусорном баке в Дарницком районе Киева: пострадали двое мужчин. ФОТОрепортаж

В Дарницком районе Киева произошла детонация неизвестного предмета в мусорном баке, в результате которой травмы получили местный житель и охранник дома.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции Украины в Киеве, информирует Цензор.НЕТ.

По предварительным данным, взрыв произошел именно в мусорном баке. На месте происшествия работают следственно-оперативная группа Дарницкого управления полиции и взрывотехники. Правоохранители выясняют обстоятельства инцидента.

В Дарницком районе Киева взорвался неизвестный предмет в мусорном баке
В Дарницком районе Киева взорвался неизвестный предмет в мусорном баке

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Автор: 

взрыв (6806) Киев (25670)


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Завербовані гроші відробляють
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05.06.2025 12:22 Ответить
Думаєш ідейних нема? так щоб навіть й за гроші, то все одно треба ідейним бути.
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05.06.2025 12:25 Ответить
Всілякі є - гроші як бонус - от і йдуть на вбивство
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05.06.2025 12:39 Ответить
Приклад нікчемності покарань в Україні, за подібні злочини, та їх збільшення!!
А стефанчук+зеленський+шмигаль, та «НЕЗЛАМНА» їх група осіб з РНБОУ, так і далі, упродовж 3 років, повномасштабної війни з московії, не вносять НАГАЛЬНИХ і НЕВІДКЛАДНИХ змін!!
Їм байдуже щодо дій таких злочинців проти Українців, це ж не їх УБИВАЮТЬ! Вони і вишиванки носять і про щось присягали з трибуни ВРУ!!?? Але, то для піплу, за сценарієм говнобородька!!
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05.06.2025 12:24 Ответить
Ненависть до українця Порошенка затьмарила все. Звісно, що не лише до Порошенка, але особливо, до Порошенка.
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05.06.2025 12:27 Ответить
на роботу вийшли суворі і тупорилі, одноразові заробітчани-какаразніци багаторазового використання?..
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05.06.2025 13:03 Ответить
 
 