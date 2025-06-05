Детонация предмета в мусорном баке в Дарницком районе Киева: пострадали двое мужчин. ФОТОрепортаж
В Дарницком районе Киева произошла детонация неизвестного предмета в мусорном баке, в результате которой травмы получили местный житель и охранник дома.
Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции Украины в Киеве, информирует Цензор.НЕТ.
По предварительным данным, взрыв произошел именно в мусорном баке. На месте происшествия работают следственно-оперативная группа Дарницкого управления полиции и взрывотехники. Правоохранители выясняют обстоятельства инцидента.
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А стефанчук+зеленський+шмигаль, та «НЕЗЛАМНА» їх група осіб з РНБОУ, так і далі, упродовж 3 років, повномасштабної війни з московії, не вносять НАГАЛЬНИХ і НЕВІДКЛАДНИХ змін!!
Їм байдуже щодо дій таких злочинців проти Українців, це ж не їх УБИВАЮТЬ! Вони і вишиванки носять і про щось присягали з трибуни ВРУ!!?? Але, то для піплу, за сценарієм говнобородька!!