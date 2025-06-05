РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12150 посетителей онлайн
Новости Подрыв гранаты
871 1

Граната взорвалась в Сквире на Киевщине, трое пострадавших

В Сквире взорвалась граната

В среду, 4 июня, в центре города Сквира Киевской области взорвалась граната. Три человека получили телесные повреждения и были доставлены в больницу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции области.

"В полицию поступило сообщение о том, что в городе Сквира на одной из улиц произошел взрыв. На место происшествия оперативно прибыли патрульная полиция и следственно-оперативная группа", - говорится в сообщении.

Как установило следствие, в городе, вероятно, взорвалась граната. В результате взрыва три человека госпитализированы с телесными повреждениями. В то же время подрывника задержали на месте происшествия.

"Продолжаются следственные действия, устанавливаются все обстоятельства происшествия, после чего будет дана правовая квалификация", - добавили в полиции.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мужчина бросил гранату возле магазина: в Житомире полиция расследует покушение на убийство шести человек. ФОТОрепортаж

Автор: 

взрыв (6806) граната (1008) Киевская область (4192) Белоцерковский район (23) Сквира (1)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
..тестостеронові бики-жлоби відпочивають?
показать весь комментарий
05.06.2025 09:24 Ответить
 
 