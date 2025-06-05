Граната взорвалась в Сквире на Киевщине, трое пострадавших
В среду, 4 июня, в центре города Сквира Киевской области взорвалась граната. Три человека получили телесные повреждения и были доставлены в больницу.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции области.
"В полицию поступило сообщение о том, что в городе Сквира на одной из улиц произошел взрыв. На место происшествия оперативно прибыли патрульная полиция и следственно-оперативная группа", - говорится в сообщении.
Как установило следствие, в городе, вероятно, взорвалась граната. В результате взрыва три человека госпитализированы с телесными повреждениями. В то же время подрывника задержали на месте происшествия.
"Продолжаются следственные действия, устанавливаются все обстоятельства происшествия, после чего будет дана правовая квалификация", - добавили в полиции.
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