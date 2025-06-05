Граната взорвалась в Сквире на Киевщине, трое пострадавших

В среду, 4 июня, в центре города Сквира Киевской области взорвалась граната. Три человека получили телесные повреждения и были доставлены в больницу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции области.

"В полицию поступило сообщение о том, что в городе Сквира на одной из улиц произошел взрыв. На место происшествия оперативно прибыли патрульная полиция и следственно-оперативная группа", - говорится в сообщении.

Как установило следствие, в городе, вероятно, взорвалась граната. В результате взрыва три человека госпитализированы с телесными повреждениями. В то же время подрывника задержали на месте происшествия.

"Продолжаются следственные действия, устанавливаются все обстоятельства происшествия, после чего будет дана правовая квалификация", - добавили в полиции.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мужчина бросил гранату возле магазина: в Житомире полиция расследует покушение на убийство шести человек. ФОТОрепортаж