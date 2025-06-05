Граната вибухнула у Сквирі на Київщині, троє постраждалих

У середу, 4 червня, у центрі міста Сквира, що на Київщині, вибухнула граната. Три особи дістали тілесні ушкодження та були доправлені до лікарні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції області.

"До поліції надійшло повідомлення про те, що у місті Сквира на одній із вулиць стався вибух. На місце події оперативно прибули патрульна поліція та слідчо-оперативна група", - йдеться у повідомленні.

Як встановило слідство, у місті, ймовірно, вибухнула граната. Внаслідок вибуху трьох людей ушпиталено з тілесними ушкодженнями. Водночас підривника затримали на місці події.

"Тривають слідчі дії, встановлюються усі обставини події, після чого буде надано правову кваліфікацію", - додали у поліції.

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