УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7973 відвідувача онлайн
Новини Фото Підрив гранати
1 630 5

Чоловік кинув гранату біля магазину: у Житомирі поліція розслідує замах на вбивство шістьох людей. ФОТОрепортаж

У Житомирі правоохоронці розслідують замах на вбивство шістьох людей після вибуху гранати біля супермаркету.

Про це повідомляє поліція Житомирщини, інформує Цензор.НЕТ.

У Житомирі граната біля супермаркету
У Житомирі граната біля супермаркету
У Житомирі граната біля супермаркету

"30 травня близько 23:30 до поліції надійшло повідомлення про вибух поруч із супермаркетом на проспекті Миру. У результаті травмовано шестеро людей", - пишуть в поліції. Невідомий чоловік кинув вибухонебезпечний предмет у групу людей та втік із місця події.

Внаслідок вибуху травми отримали шестеро місцевих жителів віком від 22 до 42 років. Усіх постраждалих госпіталізовано.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Підірвав гранати у сільраді на Закарпатті: Апеляційний суд залишив довічне депутату Батрину

У Житомирі граната біля супермаркету
У Житомирі граната біля супермаркету
У Житомирі граната біля супермаркету

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, п. 1, 5 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України - замах на вбивство двох або більше осіб, вчинений способом, небезпечним для життя багатьох осіб.

Наразі тривають заходи щодо встановлення всіх обставин інциденту та розшуку зловмисника.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Невідомий кинув гранату з вікна будинку на Оболоні в Києві: поліція встановлює обставини

Автор: 

граната (798) замах (558) Житомирська область (1281)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Для фронтовика, крышей контуженного, праздная жизнь, когда все вокруг для него одни ухилянты, - огидна.
показати весь коментар
31.05.2025 14:23 Відповісти
Це ви де прочитали що це кинув фронтовик в обуренні від ухилянтів? Якщо це припущення, то може це був генерал-майор, який вкрав гранату, напився і вирішив зробити теракт?
показати весь коментар
31.05.2025 14:33 Відповісти
Це припущення, стослвно фронтовик, як можливiсть такого похабства, може то й провокацiя. Чому сам роблю таке припущення? бо став свiдком однiеi подii... На Сегедськiй(Одеса), восени прошлого року, проходячи побачив, як молодик грабив бабусю, котра продавала на склянки лупленi грецькi горiхи. Проходив повз бабусю , запустив руку до склянки , набрав жменю горiхiв, та й став перед нею iх жерти. Я його осадив-присоромив, при всих прохожих. Так козел, накинувся на мене, iнвалiда, з кулаками, котрi я вiдбив, та ледь не зарядив йому в рило... Виявилося , що то був у вiдпустцi житомирянин-фронтовик, котрого перед лiкуванням-вiдпусткою, спас вiд вибуху на передовiй , бронiк. тобто ри не було , тiльки травмован.сть, та зламан ребра. Ось вiд нього й почув, мовляв, чому всi прхожi - не на фронтi. Нiс ахiнею, що голодний. Тiльки в нього мали б бути дуже добрi вiдпускнi. Та й якби став бiля "копiйки" та прохав попоiсти у прохожих, то я перший би дав йому куплений харч. Видавив з нього показати папiр-документ, не збрехав , що вiйськовий. Але не збрехав , бо був та як пiд кайфом приторможений. Я став робити виклик полiцii, та вiн буркнув, мовляв, йому полiцiя - до одного мiсця... ну, привезе до комендатури, а комендатура вiдпустить... Також я його запитав, мовляв, як вiн потрапив на фронт, чи не за примусом ТЦК. Виявилося, що дiйсно так. Коли я зрозумв, що людина - неадекватна, не став викликати полiцiю, але заборонив йому, бо не достойний, знову йти на фронт захищати жiнок, дiтей, старикiв. Я не говорю , що це аксiома вiд фронтовика. Але мiсце для цього е, адже реабiлiтацiя не видно, що перетрудилася, стосово цьо "вояка", тепер для мене ворюги. ЗЫ... для мене - це поки що одинокий випадок, на жаль ганебний для нас.
показати весь коментар
31.05.2025 15:07 Відповісти
А за що він тоді воює? Хіба не за "праздную жизнь в тилу"? Якщо ні, тоді взагалі для чого воювати?
показати весь коментар
31.05.2025 15:10 Відповісти
Помстився тим, хто змусив його з пляшкою стати в чергу до каси?
показати весь коментар
31.05.2025 15:33 Відповісти
 
 