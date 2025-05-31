Чоловік кинув гранату біля магазину: у Житомирі поліція розслідує замах на вбивство шістьох людей. ФОТОрепортаж
У Житомирі правоохоронці розслідують замах на вбивство шістьох людей після вибуху гранати біля супермаркету.
Про це повідомляє поліція Житомирщини, інформує Цензор.НЕТ.
"30 травня близько 23:30 до поліції надійшло повідомлення про вибух поруч із супермаркетом на проспекті Миру. У результаті травмовано шестеро людей", - пишуть в поліції. Невідомий чоловік кинув вибухонебезпечний предмет у групу людей та втік із місця події.
Внаслідок вибуху травми отримали шестеро місцевих жителів віком від 22 до 42 років. Усіх постраждалих госпіталізовано.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, п. 1, 5 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України - замах на вбивство двох або більше осіб, вчинений способом, небезпечним для життя багатьох осіб.
Наразі тривають заходи щодо встановлення всіх обставин інциденту та розшуку зловмисника.
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