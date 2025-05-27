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Новини Вибух у Києві Підрив гранати
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Невідомий кинув гранату з вікна будинку на Оболоні в Києві: поліція встановлює обставини

На Оболоні Києва стався вибух біля житлового будинку

Правоохоронці зʼясовують обставини вибуху біля житлового будинку в Оболонському районі Києва ввечері 27 травня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на столичну поліцію. 

Зазначається, що інформація про подію надійшла сьогодні близько 19:10.

За попередніми даними, невідомий з вікна будинку кинув навчальну гранату, яка здетонувала біля підʼїзду. Унаслідок вибуху ніхто не постраждав.

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Наразі на місці працюють слідчо-оперативна група Оболонського управління поліції та вибухотехніки.

Встановлюються всі обставини, а також особа, причетна до вчинення правопорушення.

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Автор: 

вибух (4504) граната (798) Київ (19632) Нацполіція (15258)


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Попаяло людину війною ось і всі обставини.
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27.05.2025 20:55 Відповісти
Татаров все воює. Ніколи і мівіною поперхнутися.
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27.05.2025 21:02 Відповісти
За гранату треба давати 10 років.
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27.05.2025 21:22 Відповісти
 
 