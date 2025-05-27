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Невідомий кинув гранату з вікна будинку на Оболоні в Києві: поліція встановлює обставини
Правоохоронці зʼясовують обставини вибуху біля житлового будинку в Оболонському районі Києва ввечері 27 травня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на столичну поліцію.
Зазначається, що інформація про подію надійшла сьогодні близько 19:10.
За попередніми даними, невідомий з вікна будинку кинув навчальну гранату, яка здетонувала біля підʼїзду. Унаслідок вибуху ніхто не постраждав.
Наразі на місці працюють слідчо-оперативна група Оболонського управління поліції та вибухотехніки.
Встановлюються всі обставини, а також особа, причетна до вчинення правопорушення.
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Dmytro Lynnyk
показати весь коментар27.05.2025 20:55 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
CrossFirenko
показати весь коментар27.05.2025 21:02 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
Виктор Ле #550890
показати весь коментар27.05.2025 21:22 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
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