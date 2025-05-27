Невідомий кинув гранату з вікна будинку на Оболоні в Києві: поліція встановлює обставини

Правоохоронці зʼясовують обставини вибуху біля житлового будинку в Оболонському районі Києва ввечері 27 травня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на столичну поліцію.

Зазначається, що інформація про подію надійшла сьогодні близько 19:10.

За попередніми даними, невідомий з вікна будинку кинув навчальну гранату, яка здетонувала біля підʼїзду. Унаслідок вибуху ніхто не постраждав.

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Наразі на місці працюють слідчо-оперативна група Оболонського управління поліції та вибухотехніки.

Встановлюються всі обставини, а також особа, причетна до вчинення правопорушення.

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