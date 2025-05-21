УКР
Підірвала гранату у дворі сусідів на Миколаївщині: жінка та трирічна дитина загинули, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

У Миколаївській області зросла кількість загиблих внаслідок вибуху гранати - померла 41-річна жінка, яка принесла боєприпас до сусідів.

Про це повідомила поліція області, інформує Цензор.НЕТ.

За даними слідства, жінка у стані сп’яніння прийшла до сусіднього подвір’я з проханням відвезти її до магазину. Отримавши відмову, вона повернулася додому, але згодом з’явилася з бойовою гранатою Ф-1. Вибух стався у дворі, внаслідок чого загинув трирічний син господарів будинку. Пізніше від отриманих поранень померла і сама жінка.

Під час огляду місця події правоохоронці вилучили уламки боєприпасу. В оселі загиблої під час обшуку виявили понад 100 патронів різного калібру до автоматичної зброї, які скеровано на експертизу.

Поліція розпочала досудове розслідування за п. 2, 5 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство) та ч. 1 ст. 263 ККУ (незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами).

Інцидент стався 20 травня ввечері у селі Комісарівка Березанської громади. Повідомлення про вибух надійшло до поліції від 31-річної жінки - матері загиблого хлопчика.

Раніше повідомлялося, що ввечері, 20 травня, у дворі будинку на Миколаївщині вибухнула граната. Правоохоронці встановлювали усі обставини події.

