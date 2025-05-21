Підірвала гранату у дворі сусідів на Миколаївщині: жінка та трирічна дитина загинули, - Нацполіція. ФОТОрепортаж
У Миколаївській області зросла кількість загиблих внаслідок вибуху гранати - померла 41-річна жінка, яка принесла боєприпас до сусідів.
Про це повідомила поліція області, інформує Цензор.НЕТ.
За даними слідства, жінка у стані сп’яніння прийшла до сусіднього подвір’я з проханням відвезти її до магазину. Отримавши відмову, вона повернулася додому, але згодом з’явилася з бойовою гранатою Ф-1. Вибух стався у дворі, внаслідок чого загинув трирічний син господарів будинку. Пізніше від отриманих поранень померла і сама жінка.
Під час огляду місця події правоохоронці вилучили уламки боєприпасу. В оселі загиблої під час обшуку виявили понад 100 патронів різного калібру до автоматичної зброї, які скеровано на експертизу.
Поліція розпочала досудове розслідування за п. 2, 5 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство) та ч. 1 ст. 263 ККУ (незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами).
Інцидент стався 20 травня ввечері у селі Комісарівка Березанської громади. Повідомлення про вибух надійшло до поліції від 31-річної жінки - матері загиблого хлопчика.
Раніше повідомлялося, що ввечері, 20 травня, у дворі будинку на Миколаївщині вибухнула граната. Правоохоронці встановлювали усі обставини події.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Непонятно одно, откуда тело гранату взяло??
Мои глубочайшие соболезнование родственникам погибших. Земля пухом. Ребенку три года было всего...