Взорвала гранату во дворе соседей в Николаевской области: женщина и трехлетний ребенок погибли, - Нацполиция. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Николаевской области возросло количество погибших в результате взрыва гранаты - умерла 41-летняя женщина, которая принесла боеприпас к соседям.

Об этом сообщила полиция области, информирует Цензор.НЕТ.

По данным следствия, женщина в состоянии опьянения пришла в соседний двор с просьбой отвезти ее в магазин. Получив отказ, она вернулась домой, но позже появилась с боевой гранатой Ф-1. Взрыв произошел во дворе, в результате чего погиб трехлетний сын хозяев дома. Позже от полученных ранений скончалась и сама женщина.

Во время осмотра места происшествия правоохранители изъяли обломки боеприпаса. В доме погибшей во время обыска обнаружили более 100 патронов различного калибра к автоматическому оружию, которые направлены на экспертизу.

Полиция начала досудебное расследование по п. 2, 5 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство) и ч. 1 ст. 263 УКУ (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами).

Инцидент произошел 20 мая вечером в селе Комиссаровка Березанской громады. Сообщение о взрыве поступило в полицию от 31-летней женщины - матери погибшего мальчика.

Ранее сообщалось, что вечером, 20 мая, во дворе дома на Николаевщине взорвалась граната. Правоохранители устанавливали все обстоятельства происшествия.

