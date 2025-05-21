Взорвала гранату во дворе соседей в Николаевской области: женщина и трехлетний ребенок погибли, - Нацполиция. ФОТОРЕПОРТАЖ
В Николаевской области возросло количество погибших в результате взрыва гранаты - умерла 41-летняя женщина, которая принесла боеприпас к соседям.
Об этом сообщила полиция области, информирует Цензор.НЕТ.
По данным следствия, женщина в состоянии опьянения пришла в соседний двор с просьбой отвезти ее в магазин. Получив отказ, она вернулась домой, но позже появилась с боевой гранатой Ф-1. Взрыв произошел во дворе, в результате чего погиб трехлетний сын хозяев дома. Позже от полученных ранений скончалась и сама женщина.
Во время осмотра места происшествия правоохранители изъяли обломки боеприпаса. В доме погибшей во время обыска обнаружили более 100 патронов различного калибра к автоматическому оружию, которые направлены на экспертизу.
Полиция начала досудебное расследование по п. 2, 5 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство) и ч. 1 ст. 263 УКУ (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами).
Инцидент произошел 20 мая вечером в селе Комиссаровка Березанской громады. Сообщение о взрыве поступило в полицию от 31-летней женщины - матери погибшего мальчика.
Ранее сообщалось, что вечером, 20 мая, во дворе дома на Николаевщине взорвалась граната. Правоохранители устанавливали все обстоятельства происшествия.
Непонятно одно, откуда тело гранату взяло??
Мои глубочайшие соболезнование родственникам погибших. Земля пухом. Ребенку три года было всего...