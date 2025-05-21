РУС
Взорвала гранату во дворе соседей в Николаевской области: женщина и трехлетний ребенок погибли, - Нацполиция. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Николаевской области возросло количество погибших в результате взрыва гранаты - умерла 41-летняя женщина, которая принесла боеприпас к соседям.

Об этом сообщила полиция области, информирует Цензор.НЕТ.

По данным следствия, женщина в состоянии опьянения пришла в соседний двор с просьбой отвезти ее в магазин. Получив отказ, она вернулась домой, но позже появилась с боевой гранатой Ф-1. Взрыв произошел во дворе, в результате чего погиб трехлетний сын хозяев дома. Позже от полученных ранений скончалась и сама женщина.

Во время осмотра места происшествия правоохранители изъяли обломки боеприпаса. В доме погибшей во время обыска обнаружили более 100 патронов различного калибра к автоматическому оружию, которые направлены на экспертизу.

Полиция начала досудебное расследование по п. 2, 5 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство) и ч. 1 ст. 263 УКУ (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами).

Инцидент произошел 20 мая вечером в селе Комиссаровка Березанской громады. Сообщение о взрыве поступило в полицию от 31-летней женщины - матери погибшего мальчика.

Ранее сообщалось, что вечером, 20 мая, во дворе дома на Николаевщине взорвалась граната. Правоохранители устанавливали все обстоятельства происшествия.

взрыв (6885) граната (1024) Николаевская область (2203)
Топ комментарии
+10
важливо те, що в головах блукає кацапізм з горілкою
показать весь комментарий
21.05.2025 13:21 Ответить
+5
Яка паскуда те що здохла чорт з тобою ,але дитину **** убила.
показать весь комментарий
21.05.2025 14:41 Ответить
+3
Нечего комментировать, обычный бытовой конфликт.
Непонятно одно, откуда тело гранату взяло??
Мои глубочайшие соболезнование родственникам погибших. Земля пухом. Ребенку три года было всего...
показать весь комментарий
21.05.2025 14:32 Ответить
Гранати гуляють по руках
показать весь комментарий
21.05.2025 13:13 Ответить
важливо те, що в головах блукає кацапізм з горілкою
показать весь комментарий
21.05.2025 13:21 Ответить
Брехня. В Україні заборонено мати зброю
показать весь комментарий
21.05.2025 13:36 Ответить
бабизяна з гранатою..
показать весь комментарий
21.05.2025 14:10 Ответить
Нечего комментировать, обычный бытовой конфликт.
Непонятно одно, откуда тело гранату взяло??
Мои глубочайшие соболезнование родственникам погибших. Земля пухом. Ребенку три года было всего...
показать весь комментарий
21.05.2025 14:32 Ответить
Яка паскуда те що здохла чорт з тобою ,але дитину **** убила.
показать весь комментарий
21.05.2025 14:41 Ответить
Зазвичай офіційна версія подій - це не те, що було насправді, а те, що влаштовує усіх... Як варіант, свого часу українці, аби досадити недругам чи розвеселити друзів, масово розсилали одне одному поштою "порошок від Бенладена"... Попит на подібні "засоби" нікуди не подівся - змінилася лише пропозиція.
показать весь комментарий
21.05.2025 14:44 Ответить
п'яна підстаркувата лярва вбила 3-річну дитину, щоб молода мати божеволіла від горя
показать весь комментарий
21.05.2025 15:17 Ответить
дегенератов и оружия будет всё больше.
показать весь комментарий
22.05.2025 03:35 Ответить
це д по буху, вирішила погратися в терориста, типа завези а не то гранту кину, і ***** по тупості і буху, кинула, сама здохла, не шкода, а от дитину шкода.
показать весь комментарий
22.05.2025 17:30 Ответить
 
 