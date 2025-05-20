5 653 7
Враг ударил ракетой по Шосткинской громаде на Сумщине: повреждена инфраструктура предприятия (обновлено)
В Шостке Сумской области вечером 20 мая прогремел взрыв.
Об этом информирует Цензор.НЕТ.
Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога.
По данным местного издания "Кордон.Медиа", взрыв прогремел в 16:16.
"Шостка - прилет баллистической ракеты, вероятно "Искандер-М", - говорится в сообщении местных СМИ.
Обновлено
"По Шосткинской громаде враг нанес ракетный удар. Повреждена инфраструктура одного из предприятий. Идет аварийно-спасательная операция. Последствия удара врага выясняются", - сообщили впоследствии в Сумской ОВА.
