РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10048 посетителей онлайн
Новости Обстрелы Сумщины
5 653 7

Враг ударил ракетой по Шосткинской громаде на Сумщине: повреждена инфраструктура предприятия (обновлено)

Шостка под обстрелом баллистики врага 20 мая

В Шостке Сумской области вечером 20 мая прогремел взрыв.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога.

По данным местного издания "Кордон.Медиа", взрыв прогремел в 16:16.

"Шостка - прилет баллистической ракеты, вероятно "Искандер-М", - говорится в сообщении местных СМИ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Войска РФ ударили по месту выдачи гумпомощи на Сумщине: есть раненые

Обновлено

"По Шосткинской громаде враг нанес ракетный удар. Повреждена инфраструктура одного из предприятий. Идет аварийно-спасательная операция. Последствия удара врага выясняются", - сообщили впоследствии в Сумской ОВА.

Автор: 

взрыв (6884) Сумская область (3609) Шостка (89) Воздушные силы (2623)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Богу молиться надо всем миром о защите и в грехах каятись
показать весь комментарий
20.05.2025 17:10 Ответить
Бог Одін відповів мені, каже бери мечи і йди воюй.
показать весь комментарий
20.05.2025 17:25 Ответить
сусід гвалтує твою дружину, доньку, матір - а ти богу молитися
показать весь комментарий
20.05.2025 19:26 Ответить
Шановний Цензор.НЕТ , цікавить ваша думка чому перестали бити по кацапським НПЗ ? що за договорняк ...
показать весь комментарий
20.05.2025 17:55 Ответить
Та хіба тільки по НПЗ...
показать весь комментарий
20.05.2025 19:09 Ответить
Можливо, це і інші "щеплення" допоможуть вилікувати шосткинських ватніків... там 90 - 95 % за януковіча були, за опзж, кричали "не хочемо коров'ю мову" і обожнювали сраліна. Дуже добре знаю шостку... жінка звідти, тесть, ****, шкода не дожив до війни... все йому Україна заважала з його трьома класами.... ага, по суті - може трохи розвидняється в мозоку ватної громади. хоча...
показать весь комментарий
20.05.2025 19:20 Ответить
Сумська обл., н.п. Шостка. Четвертий рік війни. Розвідувальний дрон спокійно висить над полігоном і коригує ракетний удар. Попередні рази ніхто так і не взяв до уваги про боротьбу з дронами над навчальними таборами особового складу. (с)

показать весь комментарий
20.05.2025 20:46 Ответить
 
 