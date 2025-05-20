Ворог вдарив ракетою по Шосткинській громаді на Сумщині: пошкоджено інфраструктуру підприємства (оновлено)

У Шостці Сумської області ввечері 20 травня пролунав вибух.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістичного озброєння в областях, де оголошено повітряну тривогу.

За даними місцевого видання "Кордон.Медіа", вибух пролунав о 16:16.

"Шостка — приліт балістичної ракети, ймовірно "Іскандер-М", - йдеться у повідомленні місцевих ЗМІ.

Оновлено

"По Шосткинській громаді ворог завдав ракетного удару. Пошкоджена інфраструктура одного з підприємств. Триває аварійно-рятувальна операція. Наслідки удару ворога зʼясовуються", - повідомили згодом в Сумській ОВА.