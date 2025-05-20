5 653 7
Ворог вдарив ракетою по Шосткинській громаді на Сумщині: пошкоджено інфраструктуру підприємства (оновлено)
У Шостці Сумської області ввечері 20 травня пролунав вибух.
Про це інформує Цензор.НЕТ.
Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістичного озброєння в областях, де оголошено повітряну тривогу.
За даними місцевого видання "Кордон.Медіа", вибух пролунав о 16:16.
"Шостка — приліт балістичної ракети, ймовірно "Іскандер-М", - йдеться у повідомленні місцевих ЗМІ.
Оновлено
"По Шосткинській громаді ворог завдав ракетного удару. Пошкоджена інфраструктура одного з підприємств. Триває аварійно-рятувальна операція. Наслідки удару ворога зʼясовуються", - повідомили згодом в Сумській ОВА.
