Обстріли Сумщини
5 653 7

Ворог вдарив ракетою по Шосткинській громаді на Сумщині: пошкоджено інфраструктуру підприємства (оновлено)

Шостка під обстрілом балістики ворога 20 травня

У Шостці Сумської області ввечері 20 травня пролунав вибух. 

Про це інформує Цензор.НЕТ.

Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістичного озброєння в областях, де оголошено повітряну тривогу.

За даними місцевого видання "Кордон.Медіа", вибух пролунав о 16:16. 

"Шостка — приліт балістичної ракети, ймовірно "Іскандер-М", - йдеться у повідомленні місцевих ЗМІ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Війська РФ ударили по місцю видачі гумдопомоги на Сумщині: є поранені

Оновлено

"По Шосткинській громаді ворог завдав ракетного удару. Пошкоджена інфраструктура одного з підприємств. Триває аварійно-рятувальна операція. Наслідки удару ворога зʼясовуються", - повідомили згодом в Сумській ОВА.

Автор: 

вибух (4597) Сумська область (4168) Шостка (67) Повітряні сили (2964)
Богу молиться надо всем миром о защите и в грехах каятись
показати весь коментар
20.05.2025 17:10 Відповісти
Бог Одін відповів мені, каже бери мечи і йди воюй.
показати весь коментар
20.05.2025 17:25 Відповісти
сусід гвалтує твою дружину, доньку, матір - а ти богу молитися
показати весь коментар
20.05.2025 19:26 Відповісти
Шановний Цензор.НЕТ , цікавить ваша думка чому перестали бити по кацапським НПЗ ? що за договорняк ...
показати весь коментар
20.05.2025 17:55 Відповісти
Та хіба тільки по НПЗ...
показати весь коментар
20.05.2025 19:09 Відповісти
Можливо, це і інші "щеплення" допоможуть вилікувати шосткинських ватніків... там 90 - 95 % за януковіча були, за опзж, кричали "не хочемо коров'ю мову" і обожнювали сраліна. Дуже добре знаю шостку... жінка звідти, тесть, ****, шкода не дожив до війни... все йому Україна заважала з його трьома класами.... ага, по суті - може трохи розвидняється в мозоку ватної громади. хоча...
показати весь коментар
20.05.2025 19:20 Відповісти
Сумська обл., н.п. Шостка. Четвертий рік війни. Розвідувальний дрон спокійно висить над полігоном і коригує ракетний удар. Попередні рази ніхто так і не взяв до уваги про боротьбу з дронами над навчальними таборами особового складу. (с)

показати весь коментар
20.05.2025 20:46 Відповісти
 
 