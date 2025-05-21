Трехлетний мальчик погиб в результате взрыва гранаты на Николаевщине, ранена женщина
Вечером, 20 мая, во дворе дома на Николаевщине взорвалась граната. В результате инцидента погиб трехлетний ребенок, ранена женщина.
Об этом сообщил Департамент коммуникаций Нацполиции, передает Цензор.НЕТ.
"Сообщение о взрыве на территории частного дома в с. Комиссаровка Березанской громады Николаевского района поступило на спецлинию 102 вечером 20 мая. На месте происшествия полицейские установили, что в результате взрыва гранаты малолетний мальчик, к сожалению, погиб на месте происшествия, а местная жительница получила тяжелые травмы", - говорится в сообщении.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.
