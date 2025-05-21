РУС
Детонация взрывоопасных предметов
1 938 1

Трехлетний мальчик погиб в результате взрыва гранаты на Николаевщине, ранена женщина

Граната взорвалась в Николаевской области. Погиб ребенок

Вечером, 20 мая, во дворе дома на Николаевщине взорвалась граната. В результате инцидента погиб трехлетний ребенок, ранена женщина.

Об этом сообщил Департамент коммуникаций Нацполиции, передает Цензор.НЕТ.

"Сообщение о взрыве на территории частного дома в с. Комиссаровка Березанской громады Николаевского района поступило на спецлинию 102 вечером 20 мая. На месте происшествия полицейские установили, что в результате взрыва гранаты малолетний мальчик, к сожалению, погиб на месте происшествия, а местная жительница получила тяжелые травмы", - говорится в сообщении.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

 

Мабуть черговий "герой війни", який вирішив повихвалятися перед сусідом-"ухилянтом", який він Рембо, як тут ********** вихвалятися деякі воїни. Результат очікуваний та зрозумілий. Тим більше якщо це се відбувається по "синій педалі". Але і далі будуть тягнути це лайно в домівки, продавати тощо
показать весь комментарий
21.05.2025 09:14 Ответить
 
 