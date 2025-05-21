УКР
Трирічний хлопчик загинув внаслідок вибуху гранати на Миколаївщині, поранено жінку

Граната вибухнула на Миколаївщині. Загинула дитина

Ввечері, 20 травня, у дворі будинку на Миколаївщині вибухнула граната. Внаслідок інциденту загинула трирічна дитина, поранено жінку.

Про це повідомив Департамент комунікацій Нацполіції, передає Цензор.НЕТ.

"Повідомлення про вибух на території приватного будинку у с. Комісарівка Березанської громади Миколаївського району надійшло на спецлінію 102 ввечері 20 травня. На місці події поліцейські встановили, що у результаті вибуху гранати малолітній хлопчик, на жаль, загинув на місці події, а місцева мешканка отримала тяжкі травми", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці встановлюють усі обставини події.

Мабуть черговий "герой війни", який вирішив повихвалятися перед сусідом-"ухилянтом", який він Рембо, як тут ********** вихвалятися деякі воїни. Результат очікуваний та зрозумілий. Тим більше якщо це се відбувається по "синій педалі". Але і далі будуть тягнути це лайно в домівки, продавати тощо
