Трирічний хлопчик загинув внаслідок вибуху гранати на Миколаївщині, поранено жінку
Ввечері, 20 травня, у дворі будинку на Миколаївщині вибухнула граната. Внаслідок інциденту загинула трирічна дитина, поранено жінку.
Про це повідомив Департамент комунікацій Нацполіції, передає Цензор.НЕТ.
"Повідомлення про вибух на території приватного будинку у с. Комісарівка Березанської громади Миколаївського району надійшло на спецлінію 102 ввечері 20 травня. На місці події поліцейські встановили, що у результаті вибуху гранати малолітній хлопчик, на жаль, загинув на місці події, а місцева мешканка отримала тяжкі травми", - йдеться в повідомленні.
Правоохоронці встановлюють усі обставини події.
