Дроны СБУ поразили склады боеприпасов береговой обороны РФ возле Перевального в Крыму, - источники. ВИДЕО

В пятницу, 16 мая, дроны Службы безопасности Украины поразили склады боеприпасов 126-й отдельной гвардейской бригады береговой обороны РФ, которая расположена возле Перевального в оккупированном Крыму.

Об этом передает Цензор.НЕТ, ссылаясь на собственные источники в СБУ.

Там размещались боксы для хранения военной техники, вооружения и горюче-смазочных материалов.

Есть информация о погибших российских военных, которые находились на военном складе.

На видео видно мощную детонацию и пожары на территории складов врага. Также местные жители сообщили о дыме над территорией самой воинской части.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В оккупированном Крыму утром раздавались взрывы, возник пожар на складе боеприпасов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На фоне взрывов на полуострове россияне перекрывали движение по трассе Симферополь-Алушта, которая проходит мимо Перевального.

"СБУ продолжает эффективно работать по законным военным целям на территории захваченного россиянами Крыма. Работа над ослаблением военных возможностей врага будет продолжаться и в дальнейшем", - сообщил проинформированный источник издания в Силах обороны.

Также читайте: ГУР показало новые морские беспилотные дрононосцы, которыми атакуют цели в оккупированном Крыму. ФОТО

Напомним, утром 16 мая во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы. В частности, громко было в Севастополе и Перевальном.

+12
Мета війни для України ніякі не "кордони 91 року".
Мета війни: фізично утилізувати всю рузкую біомасу.
1 МІЛЬЙОН рузкіх трупів буде у червні.
Лишилося ще 89.
Але далі справи підуть швидше і веселіше, бо динаміка утилізації кацапів надихає.
Нагадаю, у 2022 р. СОУ закривали щодня 200 підарів.
А сьогодні не менше 1100 за добу.
Розумні рої дронів, машинне до наведення і вже зовсім скоро ШІ дадуть змогу закривати щодня 2, 3, 5К підарів.
Далі дрони перейдуть кордон і будуть 24/7/365 гуляти в дєрєвнях і вєсях всього українського прикордоння.
Слава Україні!
Донати мусять зростати!
17.05.2025 11:45 Ответить
+8
Слава воїнам! Смерть рашистам! Крим - це Україна !
17.05.2025 11:03 Ответить
+6
"Гойда-а-а!!!"
17.05.2025 10:40 Ответить
"Гойда-а-а!!!"
17.05.2025 10:40 Ответить
Дюже рижого придурка піанст боїться. Тижденьнаші дрони не літаають.
показать весь комментарий
17.05.2025 10:47 Ответить
на другому відео ракета кацапських ППО б'є по своїх складах

.
17.05.2025 12:54 Ответить
Слава воїнам! Смерть рашистам! Крим - це Україна !
17.05.2025 11:03 Ответить
17.05.2025 11:04 Ответить
17.05.2025 11:45 Ответить
Нефіг хлопок в камішах ховати - вазгараніє нємінуємо!
показать весь комментарий
17.05.2025 14:53 Ответить
 
 