Дроны СБУ поразили склады боеприпасов береговой обороны РФ возле Перевального в Крыму, - источники. ВИДЕО
В пятницу, 16 мая, дроны Службы безопасности Украины поразили склады боеприпасов 126-й отдельной гвардейской бригады береговой обороны РФ, которая расположена возле Перевального в оккупированном Крыму.
Об этом передает Цензор.НЕТ, ссылаясь на собственные источники в СБУ.
Там размещались боксы для хранения военной техники, вооружения и горюче-смазочных материалов.
Есть информация о погибших российских военных, которые находились на военном складе.
На видео видно мощную детонацию и пожары на территории складов врага. Также местные жители сообщили о дыме над территорией самой воинской части.
На фоне взрывов на полуострове россияне перекрывали движение по трассе Симферополь-Алушта, которая проходит мимо Перевального.
"СБУ продолжает эффективно работать по законным военным целям на территории захваченного россиянами Крыма. Работа над ослаблением военных возможностей врага будет продолжаться и в дальнейшем", - сообщил проинформированный источник издания в Силах обороны.
Напомним, утром 16 мая во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы. В частности, громко было в Севастополе и Перевальном.
Мета війни: фізично утилізувати всю рузкую біомасу.
1 МІЛЬЙОН рузкіх трупів буде у червні.
Лишилося ще 89.
Але далі справи підуть швидше і веселіше, бо динаміка утилізації кацапів надихає.
Нагадаю, у 2022 р. СОУ закривали щодня 200 підарів.
А сьогодні не менше 1100 за добу.
Розумні рої дронів, машинне до наведення і вже зовсім скоро ШІ дадуть змогу закривати щодня 2, 3, 5К підарів.
Далі дрони перейдуть кордон і будуть 24/7/365 гуляти в дєрєвнях і вєсях всього українського прикордоння.
Слава Україні!
Донати мусять зростати!