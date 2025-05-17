Дроны СБУ поразили склады боеприпасов береговой обороны РФ возле Перевального в Крыму, - источники. ВИДЕО

В пятницу, 16 мая, дроны Службы безопасности Украины поразили склады боеприпасов 126-й отдельной гвардейской бригады береговой обороны РФ, которая расположена возле Перевального в оккупированном Крыму.

Об этом передает Цензор.НЕТ, ссылаясь на собственные источники в СБУ.

Там размещались боксы для хранения военной техники, вооружения и горюче-смазочных материалов.

Есть информация о погибших российских военных, которые находились на военном складе.

На видео видно мощную детонацию и пожары на территории складов врага. Также местные жители сообщили о дыме над территорией самой воинской части.

На фоне взрывов на полуострове россияне перекрывали движение по трассе Симферополь-Алушта, которая проходит мимо Перевального.

"СБУ продолжает эффективно работать по законным военным целям на территории захваченного россиянами Крыма. Работа над ослаблением военных возможностей врага будет продолжаться и в дальнейшем", - сообщил проинформированный источник издания в Силах обороны.

Напомним, утром 16 мая во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы. В частности, громко было в Севастополе и Перевальном.