Дрони СБУ уразили склади боєприпасів берегової оборони РФ біля Перевального в Криму, - джерела. ВIДЕО
У п'ятницю, 16 травня, дрони Служби безпеки України уразили склади боєприпасів 126-ї окремої гвардійської бригади берегової оборони РФ, яка розташована біля Перевального в окупованому Криму.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на власні джерела в СБУ.
Там розміщувалися бокси для зберігання військової техніки, озброєння та паливно-мастильних матеріалів.
Є інформація про загиблих російських військових, які перебували на військовому складі.
На відео видно потужну детонацію та пожежі на території складів ворога. Також місцеві жителі повідомили про дим над територією самої військової частини.
На тлі вибухів на півострові росіяни перекривали рух трасою Сімферополь-Алушта, яка проходить повз Перевальне.
"СБУ продовжує ефективно працювати по законних військових цілях на території захопленого росіянами Криму. Робота над послабленням військових спроможностей ворога триватиме і надалі", - повідомило проінформоване джерело видання в Силах оборони.
Нагадаємо, уранці 16 травня у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Зокрема, гучно було у Севастополі та Перевальному.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
.
Мета війни: фізично утилізувати всю рузкую біомасу.
1 МІЛЬЙОН рузкіх трупів буде у червні.
Лишилося ще 89.
Але далі справи підуть швидше і веселіше, бо динаміка утилізації кацапів надихає.
Нагадаю, у 2022 р. СОУ закривали щодня 200 підарів.
А сьогодні не менше 1100 за добу.
Розумні рої дронів, машинне до наведення і вже зовсім скоро ШІ дадуть змогу закривати щодня 2, 3, 5К підарів.
Далі дрони перейдуть кордон і будуть 24/7/365 гуляти в дєрєвнях і вєсях всього українського прикордоння.
Слава Україні!
Донати мусять зростати!