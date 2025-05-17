Дрони СБУ уразили склади боєприпасів берегової оборони РФ біля Перевального в Криму, - джерела. ВIДЕО

У п'ятницю, 16 травня, дрони Служби безпеки України уразили склади боєприпасів 126-ї окремої гвардійської бригади берегової оборони РФ, яка розташована біля Перевального в окупованому Криму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на власні джерела в СБУ.

Там розміщувалися бокси для зберігання військової техніки, озброєння та паливно-мастильних матеріалів.

Є інформація про загиблих російських військових, які перебували на військовому складі.

На відео видно потужну детонацію та пожежі на території складів ворога. Також місцеві жителі повідомили про дим над територією самої військової частини.

На тлі вибухів на півострові росіяни перекривали рух трасою Сімферополь-Алушта, яка проходить повз Перевальне.

"СБУ продовжує ефективно працювати по законних військових цілях на території захопленого росіянами Криму. Робота над послабленням військових спроможностей ворога триватиме і надалі", - повідомило проінформоване джерело видання в Силах оборони.

Нагадаємо, уранці 16 травня у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Зокрема, гучно було у Севастополі та Перевальному.