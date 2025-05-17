УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10684 відвідувача онлайн
Новини Відео Удари по Криму
5 548 13

Дрони СБУ уразили склади боєприпасів берегової оборони РФ біля Перевального в Криму, - джерела. ВIДЕО

У п'ятницю, 16 травня, дрони Служби безпеки України уразили склади боєприпасів 126-ї окремої гвардійської бригади берегової оборони РФ, яка розташована біля Перевального в окупованому Криму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на власні джерела в СБУ.

Там розміщувалися бокси для зберігання військової техніки, озброєння та паливно-мастильних матеріалів.

Є інформація про загиблих російських військових, які перебували на військовому складі.

На відео видно потужну детонацію та пожежі на території складів ворога. Також місцеві жителі повідомили про дим над територією самої військової частини.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": В окупованому Криму зранку лунали вибухи, виникла пожежа на складі боєприпасів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На тлі вибухів на півострові росіяни перекривали рух трасою Сімферополь-Алушта, яка проходить повз Перевальне.

"СБУ продовжує ефективно працювати по законних військових цілях на території захопленого росіянами Криму. Робота над послабленням військових спроможностей ворога триватиме і надалі", - повідомило проінформоване джерело видання в Силах оборони.

Також читайте: ГУР показало нові морські безпілотні дрононосці, якими атакують цілі в окупованому Криму. ФОТО

Нагадаємо, уранці 16 травня у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Зокрема, гучно було у Севастополі та Перевальному.

Автор: 

вибух (4595) Крим (14222) СБУ (13271) дрони (5323)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+12
Мета війни для України ніякі не "кордони 91 року".
Мета війни: фізично утилізувати всю рузкую біомасу.
1 МІЛЬЙОН рузкіх трупів буде у червні.
Лишилося ще 89.
Але далі справи підуть швидше і веселіше, бо динаміка утилізації кацапів надихає.
Нагадаю, у 2022 р. СОУ закривали щодня 200 підарів.
А сьогодні не менше 1100 за добу.
Розумні рої дронів, машинне до наведення і вже зовсім скоро ШІ дадуть змогу закривати щодня 2, 3, 5К підарів.
Далі дрони перейдуть кордон і будуть 24/7/365 гуляти в дєрєвнях і вєсях всього українського прикордоння.
Слава Україні!
Донати мусять зростати!
показати весь коментар
17.05.2025 11:45 Відповісти
+8
Слава воїнам! Смерть рашистам! Крим - це Україна !
показати весь коментар
17.05.2025 11:03 Відповісти
+6
"Гойда-а-а!!!"
показати весь коментар
17.05.2025 10:40 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"Гойда-а-а!!!"
показати весь коментар
17.05.2025 10:40 Відповісти
Дюже рижого придурка піанст боїться. Тижденьнаші дрони не літаають.
показати весь коментар
17.05.2025 10:47 Відповісти
на другому відео ракета кацапських ППО б'є по своїх складах

.
показати весь коментар
17.05.2025 12:54 Відповісти
Слава воїнам! Смерть рашистам! Крим - це Україна !
показати весь коментар
17.05.2025 11:03 Відповісти
показати весь коментар
17.05.2025 11:04 Відповісти
Мета війни для України ніякі не "кордони 91 року".
Мета війни: фізично утилізувати всю рузкую біомасу.
1 МІЛЬЙОН рузкіх трупів буде у червні.
Лишилося ще 89.
Але далі справи підуть швидше і веселіше, бо динаміка утилізації кацапів надихає.
Нагадаю, у 2022 р. СОУ закривали щодня 200 підарів.
А сьогодні не менше 1100 за добу.
Розумні рої дронів, машинне до наведення і вже зовсім скоро ШІ дадуть змогу закривати щодня 2, 3, 5К підарів.
Далі дрони перейдуть кордон і будуть 24/7/365 гуляти в дєрєвнях і вєсях всього українського прикордоння.
Слава Україні!
Донати мусять зростати!
показати весь коментар
17.05.2025 11:45 Відповісти
Нефіг хлопок в камішах ховати - вазгараніє нємінуємо!
показати весь коментар
17.05.2025 14:53 Відповісти
 
 