УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
14931 відвідувач онлайн
Новини Фото Вибухи в Криму
7 402 9

В окупованому Криму зранку лунали вибухи, виникла пожежа на складі боєприпасів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Вранці 16 травня у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Зокрема, гучно було у Севастополі та Перевальному.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал "Кримський вітер"  та місцеві ЗМІ.

Серія вибухів пролунала поблизу Севастополя, де розташовані військові аеродроми Бельбек та Кача. За інформацією місцевих, вибухи пролунали також в районі Ялти, Алупки та Перевального.

Канал "Кримський вітер" опублікував відео, на якому, як стверджується, горить склад боєприпасів військової частини 12676 у Перевальному. Зазначено, що через пожежу на складі перекрили дорогу Сімферополь-Алушта. При цьому в бік Перевального, як пише паблік, проїхало багато машин "швидкої" допомоги.

Так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв повідомив, що над морем нібито збили шість безпілотників.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Вибухи пролунали в окупованому Криму: мешканці заявили про атаку дронів. ВIДЕО

Вибухи у Криму
Вибухи у Криму
Вибухи у Криму

Автор: 

вибух (4591) Крим (14220)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Що сгорить, то не згниє! Аби дощ не пішов
показати весь коментар
16.05.2025 08:35 Відповісти
Та не звертайте уваги, то 3-кг дрончики один сарай підпалили.
показати весь коментар
16.05.2025 08:41 Відповісти
Ачєрєдним висакаточним українським асколкам-рєспєкт...
показати весь коментар
16.05.2025 08:46 Відповісти
Крим - НАШ!
показати весь коментар
16.05.2025 08:49 Відповісти
Це камєньснєба!
показати весь коментар
16.05.2025 09:17 Відповісти
Translator

якщо це пожежа тоді я міст патона
показати весь коментар
16.05.2025 09:36 Відповісти
О, кримського папу вибрали?! Та ще й не одного!
показати весь коментар
16.05.2025 10:47 Відповісти
Лишь бы там неподалёку лес на Малиновом ручье не задело, там красивые места. а кацапские сараи пусть горят, нечего дорогу загораживать!
показати весь коментар
16.05.2025 12:18 Відповісти
 
 