В окупованому Криму зранку лунали вибухи, виникла пожежа на складі боєприпасів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Вранці 16 травня у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Зокрема, гучно було у Севастополі та Перевальному.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал "Кримський вітер" та місцеві ЗМІ.
Серія вибухів пролунала поблизу Севастополя, де розташовані військові аеродроми Бельбек та Кача. За інформацією місцевих, вибухи пролунали також в районі Ялти, Алупки та Перевального.
Канал "Кримський вітер" опублікував відео, на якому, як стверджується, горить склад боєприпасів військової частини 12676 у Перевальному. Зазначено, що через пожежу на складі перекрили дорогу Сімферополь-Алушта. При цьому в бік Перевального, як пише паблік, проїхало багато машин "швидкої" допомоги.
Так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв повідомив, що над морем нібито збили шість безпілотників.
якщо це пожежа тоді я міст патона