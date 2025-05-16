В окупованому Криму зранку лунали вибухи, виникла пожежа на складі боєприпасів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Вранці 16 травня у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Зокрема, гучно було у Севастополі та Перевальному.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал "Кримський вітер" та місцеві ЗМІ.

Серія вибухів пролунала поблизу Севастополя, де розташовані військові аеродроми Бельбек та Кача. За інформацією місцевих, вибухи пролунали також в районі Ялти, Алупки та Перевального.

Канал "Кримський вітер" опублікував відео, на якому, як стверджується, горить склад боєприпасів військової частини 12676 у Перевальному. Зазначено, що через пожежу на складі перекрили дорогу Сімферополь-Алушта. При цьому в бік Перевального, як пише паблік, проїхало багато машин "швидкої" допомоги.

Так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв повідомив, що над морем нібито збили шість безпілотників.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Вибухи пролунали в окупованому Криму: мешканці заявили про атаку дронів. ВIДЕО





