Вибухи пролунали в окупованому Криму: мешканці заявили про атаку дронів. ВIДЕО

У ніч на суботу, 3 травня, в окупованому Криму пролунали вибухи на тлі атаки невідомих безпілотників.

Про це повідомляє телеграм-канал "Кримський вітер" та російські телеграм-канали, інформує Цензор.НЕТ.

"Місцеві жителі розповіли, що в небі над Керчю і Феодосією з боку Чорного моря видно спалахи і чути звуки вибухів", - пишуть ресурси.

Пролунало щонаймеше7 вибухів.

Також телеграм-канали пишуть, що працювала російська ППО.

Окрім цього, повідомляється, що окупанти перекрили рух автотранспорту Керченським мостом.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вночі 2 травня у Севастополі, Саках, Вугловому, Новофедорівці, Джанкої та Федосії пролунали вибухи.

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