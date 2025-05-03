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Вибухи пролунали в окупованому Криму: мешканці заявили про атаку дронів. ВIДЕО
У ніч на суботу, 3 травня, в окупованому Криму пролунали вибухи на тлі атаки невідомих безпілотників.
Про це повідомляє телеграм-канал "Кримський вітер" та російські телеграм-канали, інформує Цензор.НЕТ.
"Місцеві жителі розповіли, що в небі над Керчю і Феодосією з боку Чорного моря видно спалахи і чути звуки вибухів", - пишуть ресурси.
Пролунало щонаймеше7 вибухів.
Також телеграм-канали пишуть, що працювала російська ППО.
Окрім цього, повідомляється, що окупанти перекрили рух автотранспорту Керченським мостом.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вночі 2 травня у Севастополі, Саках, Вугловому, Новофедорівці, Джанкої та Федосії пролунали вибухи.
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