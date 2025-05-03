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Новини Відео Вибухи в Криму
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Вибухи пролунали в окупованому Криму: мешканці заявили про атаку дронів. ВIДЕО

У ніч на суботу, 3 травня, в окупованому Криму пролунали вибухи на тлі атаки невідомих безпілотників.

Про це повідомляє телеграм-канал "Кримський вітер" та російські телеграм-канали, інформує Цензор.НЕТ.

"Місцеві жителі розповіли, що в небі над Керчю і Феодосією з боку Чорного моря видно спалахи і чути звуки вибухів", - пишуть ресурси.

Пролунало щонаймеше7 вибухів. 

Також телеграм-канали пишуть, що працювала російська ППО.

Окрім цього, повідомляється, що окупанти перекрили рух автотранспорту Керченським мостом.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вночі 2 травня у Севастополі, Саках, Вугловому, Новофедорівці, Джанкої та Федосії пролунали вибухи.

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Автор: 

вибух (4478) Крим (14173) дрони (4748)


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Gute Nacht, orki!
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03.05.2025 02:47 Відповісти
Это неправильно! россия получила Крым без единого выстрела, так должна и отдать!
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03.05.2025 03:34 Відповісти
Говорят наш магура вертушку сбил)
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03.05.2025 03:52 Відповісти
это не мы
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03.05.2025 04:16 Відповісти
 
 