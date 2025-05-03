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Новости Видео Взрывы в Крыму
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Взрывы прогремели в оккупированном Крыму: жители заявили об атаке дронов. ВИДЕО

В ночь на субботу, 3 мая, в оккупированном Крыму прогремели взрывы на фоне атаки неизвестных беспилотников.

Об этом сообщает телеграм-канал "Крымский ветер" и российские телеграм-каналы, информирует Цензор.НЕТ.

"Местные жители рассказали, что в небе над Керчью и Феодосией со стороны Черного моря видны вспышки и слышны звуки взрывов", - пишут ресурсы.

Прозвучало по меньшей мере 7 взрывов.

Также телеграм-каналы пишут, что работала российская ПВО.

Кроме этого, сообщается, что оккупанты перекрыли движение автотранспорта по Керченскому мосту.

Напомним, ранее сообщалось, что ночью 2 мая в Севастополе, Саках, Угловом, Новофедоровке, Джанкое и Федосии прогремели взрывы.

Читайте также: Дроны атаковали Севастополь и военные аэродромы в Крыму, - Братчук

Автор: 

взрыв (6766) Крым (26409) дроны (3965)


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Топ комментарии
+7
"Российские оккупанты ноют… украинцы, беспрепятственно обстреливают газовые вышки в Чёрном море с БЭКов. РОВ в сеть слили видео, сделанное с командного пункта, на котором операторы беспомощно наблюдают за тем, как пара украинских БЭКов подошла к газовым вышкам, и обстреляли их ракетными средствами поражения. Помимо ракетных ударов БЭКи запускали fpv-дроны. При этом оккупанты ноют, что управы на БЭКи они так и не могут найти. Отправлять на их перехват катера - опасно, БЭК может протаранить и фактически потопить в открытом море любой корабль 4-го и даже 3-го ранга. Идея с вертолётами, после появления у БЭК системы ПВО с ракетами Р-73 так же стала неэффективной, и россияне открыто признают свои потери вертолётов при таких перехватах. В свою очередь, украинские БЭКи на сегодняшний день это многофункциональные, универсальные средства. Как катер камикадзе, способный потопить боевой корабль - да. Как мобильная пусковая для fpv-дронов и ретрансляции сигнала - да. Как морская ракетная установка - да. Как морская система ПВО ближнего радиуса действия - да. В таких условиях русским только и остаётся, что наблюдать за доминированием украинских БЭК в Чёрном море и ныть. К слову сказать, это ещё один пример, почему любые договорённости по прекращению огня в Чёрном море для Украины невыгодны от слова - совсем. На сегодняшний день именно мы доминируем в ЧМ и, россия может только рефлексировать на своё бессилие в акватории". ("Злой одессит").
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03.05.2025 06:56
+6
Я оркам еще в начале 2014-го на форумах сказал оркам что Крым вам выйдет не то что золотым а бриллиантовым а они в ответ только ехидничали.
И еще я их обрадовал тогда что дождусь когда на крымские берега волны будут выбрасывать матросские бескозырки и береты морпехов.
Да и отдельный привет предателям крымчанам которые думали нажится на лапотных курортниках,теперь в родную гавать прилетает и привозят гробы с их родными которые думали что у них праздник на всю жизнь.
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03.05.2025 07:15
+5
Gute Nacht, orki!
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03.05.2025 02:47
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Gute Nacht, orki!
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03.05.2025 02:47 Ответить
Это неправильно! россия получила Крым без единого выстрела, так должна и отдать!
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03.05.2025 03:34 Ответить
Говорят наш магура вертушку сбил)
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03.05.2025 03:52 Ответить
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03.05.2025 06:14 Ответить
Ти ба! Як кацапи непокояться про температуру води... Вичисляють, скільки часу протримається екіпаж судна чи літального апарату, після його підбиття, на поверхні води...
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03.05.2025 06:32 Ответить
ну летуны это тебе не одноразовый фарш на бамбасе,ванька с патрисом лумумбой конголезким под часов яром это просто расходники,а летуны это профи как никак,важный ресурс
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03.05.2025 06:35 Ответить
Я знаю... Багато років прослужив у авіагарнізонах...
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03.05.2025 06:38 Ответить
Трішки треба почекать - з виття кацапів у соцмережах, стане відомим результат "гостювання"...
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03.05.2025 06:36 Ответить
это не мы
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03.05.2025 04:16 Ответить
клас, клас, клас.
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03.05.2025 04:36 Ответить
Рузьге спростовують: кажуть, що то не вибухи, а вбухи!
))
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03.05.2025 05:33 Ответить
Пролунать-то вибухи, пролунали, а який-небудь сенс від цього є?
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03.05.2025 05:45 Ответить
Для начала узнайте сколько стоят и сколько времени надо затратить на постройку хотябы радаров для С-300/400,можно подумать что их в каждом супермаркете продают.
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03.05.2025 07:08 Ответить
Ніколи так не брешуть, як під час війни (а також перед виборами та після полювання).
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03.05.2025 09:51 Ответить
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03.05.2025 06:50 Ответить
"Российские оккупанты ноют… украинцы, беспрепятственно обстреливают газовые вышки в Чёрном море с БЭКов. РОВ в сеть слили видео, сделанное с командного пункта, на котором операторы беспомощно наблюдают за тем, как пара украинских БЭКов подошла к газовым вышкам, и обстреляли их ракетными средствами поражения. Помимо ракетных ударов БЭКи запускали fpv-дроны. При этом оккупанты ноют, что управы на БЭКи они так и не могут найти. Отправлять на их перехват катера - опасно, БЭК может протаранить и фактически потопить в открытом море любой корабль 4-го и даже 3-го ранга. Идея с вертолётами, после появления у БЭК системы ПВО с ракетами Р-73 так же стала неэффективной, и россияне открыто признают свои потери вертолётов при таких перехватах. В свою очередь, украинские БЭКи на сегодняшний день это многофункциональные, универсальные средства. Как катер камикадзе, способный потопить боевой корабль - да. Как мобильная пусковая для fpv-дронов и ретрансляции сигнала - да. Как морская ракетная установка - да. Как морская система ПВО ближнего радиуса действия - да. В таких условиях русским только и остаётся, что наблюдать за доминированием украинских БЭК в Чёрном море и ныть. К слову сказать, это ещё один пример, почему любые договорённости по прекращению огня в Чёрном море для Украины невыгодны от слова - совсем. На сегодняшний день именно мы доминируем в ЧМ и, россия может только рефлексировать на своё бессилие в акватории". ("Злой одессит").
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03.05.2025 06:56 Ответить
от зараз ти розстроїв сєргєя лєонідовіча.
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03.05.2025 07:09 Ответить
От така я "падлюка"...
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03.05.2025 07:12 Ответить
- В Крыму неспокойна... Мы уже едим...
- Что едите?
- К вам едим...
- К себе ешьте...
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03.05.2025 07:06 Ответить
Я оркам еще в начале 2014-го на форумах сказал оркам что Крым вам выйдет не то что золотым а бриллиантовым а они в ответ только ехидничали.
И еще я их обрадовал тогда что дождусь когда на крымские берега волны будут выбрасывать матросские бескозырки и береты морпехов.
Да и отдельный привет предателям крымчанам которые думали нажится на лапотных курортниках,теперь в родную гавать прилетает и привозят гробы с их родными которые думали что у них праздник на всю жизнь.
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03.05.2025 07:15 Ответить
Ти це казав у 2014-му - а я, бачачи сьогоднішню війну, згадую "заграву", яку бачив ще в 1994-му... Ще тоді казав "кримнашистам", що вони не бачили, як живе "глибинка" Росії, і судять про росіян, бачачи їх у Криму... Але зрозумів, що це - "марна праця", і вони повинні "власномордно" сьорбнуть "русскава мира" - тільки тоді зрозуміють... Це послужило остаточним поштовхом перебраться на материкову Україну... І ніяк не жалію... Я навіть побачив переродження "русскаязычнава горада" в старовинний український...
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03.05.2025 07:27 Ответить
Да в гробу русские видали твоих курортников, когда забирали Крым. Им нужен был, прежде всего, Севастополь и крымские аэродромы, вынесенные на 350 км. на запад.
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03.05.2025 10:03 Ответить
Як завжди, розбили вікна?
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03.05.2025 07:12 Ответить
І "морди" - теж...

В ноябре сезон закрыт.

Замерли курорты.

А в Крыму фашист сидит,

К берегам припертый.

Перерезали пути
пушки да винтовки,

И фашисту не найти
дверцы в мышеловке.

Он мечтал собрать в Крыму
много винограда.

Но теперь уже ему
ничего не надо.

Смотрит в даль морскую он,
хмурый и печальный.

Для него теперь сезон
настает купальный. (С. Маршак. 1943 г.)
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03.05.2025 07:17 Ответить
Ярік,оце тебе понесло. Браво.
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03.05.2025 07:32 Ответить
Це не мене... Це Самуїл Маршак...
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03.05.2025 07:34 Ответить
так, знов побили вікна у Бельбеку, Саках та Качі. Але вже привезли скоч, і техніки заліпляють дірки на вцілівшому склі.
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03.05.2025 07:41 Ответить
 
 