Взрывы прогремели в оккупированном Крыму: жители заявили об атаке дронов. ВИДЕО

В ночь на субботу, 3 мая, в оккупированном Крыму прогремели взрывы на фоне атаки неизвестных беспилотников.

Об этом сообщает телеграм-канал "Крымский ветер" и российские телеграм-каналы, информирует Цензор.НЕТ.

"Местные жители рассказали, что в небе над Керчью и Феодосией со стороны Черного моря видны вспышки и слышны звуки взрывов", - пишут ресурсы.

Прозвучало по меньшей мере 7 взрывов.

Также телеграм-каналы пишут, что работала российская ПВО.

Кроме этого, сообщается, что оккупанты перекрыли движение автотранспорта по Керченскому мосту.

Напомним, ранее сообщалось, что ночью 2 мая в Севастополе, Саках, Угловом, Новофедоровке, Джанкое и Федосии прогремели взрывы.

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