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Взрывы прогремели в оккупированном Крыму: жители заявили об атаке дронов. ВИДЕО
В ночь на субботу, 3 мая, в оккупированном Крыму прогремели взрывы на фоне атаки неизвестных беспилотников.
Об этом сообщает телеграм-канал "Крымский ветер" и российские телеграм-каналы, информирует Цензор.НЕТ.
"Местные жители рассказали, что в небе над Керчью и Феодосией со стороны Черного моря видны вспышки и слышны звуки взрывов", - пишут ресурсы.
Прозвучало по меньшей мере 7 взрывов.
Также телеграм-каналы пишут, что работала российская ПВО.
Кроме этого, сообщается, что оккупанты перекрыли движение автотранспорта по Керченскому мосту.
Напомним, ранее сообщалось, что ночью 2 мая в Севастополе, Саках, Угловом, Новофедоровке, Джанкое и Федосии прогремели взрывы.
Топ комментарии
+7 Яр Холодний
показать весь комментарий03.05.2025 06:56
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+5 Юрист Правильный
показать весь комментарий03.05.2025 02:47
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- К вам едим...
- К себе ешьте...
И еще я их обрадовал тогда что дождусь когда на крымские берега волны будут выбрасывать матросские бескозырки и береты морпехов.
Да и отдельный привет предателям крымчанам которые думали нажится на лапотных курортниках,теперь в родную гавать прилетает и привозят гробы с их родными которые думали что у них праздник на всю жизнь.
В ноябре сезон закрыт.
Замерли курорты.
А в Крыму фашист сидит,
К берегам припертый.
Перерезали пути
пушки да винтовки,
И фашисту не найти
дверцы в мышеловке.
Он мечтал собрать в Крыму
много винограда.
Но теперь уже ему
ничего не надо.
Смотрит в даль морскую он,
хмурый и печальный.
Для него теперь сезон
настает купальный. (С. Маршак. 1943 г.)