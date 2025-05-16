РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14725 посетителей онлайн
Новости Фото Взрывы в Крыму
7 402 9

В оккупированном Крыму утром раздались взрывы, возник пожар на складе боеприпасов. ВИДЕО+ФОТО

Утром 16 мая во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы. В частности, громко было в Севастополе и Перевальном.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал "Крымский ветер" и местные СМИ.

Серия взрывов прогремела вблизи Севастополя, где расположены военные аэродромы Бельбек и Кача. По информации местных, взрывы прогремели также в районе Ялты, Алупки и Перевального.

Канал "Крымский ветер" опубликовал видео, на котором, как утверждается, горит склад боеприпасов воинской части 12676 в Перевальном. Указано, что из-за пожара на складе перекрыли дорогу Симферополь-Алушта. При этом в сторону Перевального, как пишет паблик, проехало много машин "скорой" помощи.

Так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что над морем якобы сбили шесть беспилотников.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Взрывы прогремели в оккупированном Крыму: жители заявили об атаке дронов. ВИДЕО

Взрывы в Крыму
Взрывы в Крыму
Взрывы в Крыму

Автор: 

взрыв (6880) Крым (26453)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Що сгорить, то не згниє! Аби дощ не пішов
показать весь комментарий
16.05.2025 08:35 Ответить
Та не звертайте уваги, то 3-кг дрончики один сарай підпалили.
показать весь комментарий
16.05.2025 08:41 Ответить
Ачєрєдним висакаточним українським асколкам-рєспєкт...
показать весь комментарий
16.05.2025 08:46 Ответить
Крим - НАШ!
показать весь комментарий
16.05.2025 08:49 Ответить
Це камєньснєба!
показать весь комментарий
16.05.2025 09:17 Ответить
Translator

якщо це пожежа тоді я міст патона
показать весь комментарий
16.05.2025 09:36 Ответить
О, кримського папу вибрали?! Та ще й не одного!
показать весь комментарий
16.05.2025 10:47 Ответить
Лишь бы там неподалёку лес на Малиновом ручье не задело, там красивые места. а кацапские сараи пусть горят, нечего дорогу загораживать!
показать весь комментарий
16.05.2025 12:18 Ответить
 
 