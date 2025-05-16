В оккупированном Крыму утром раздались взрывы, возник пожар на складе боеприпасов. ВИДЕО+ФОТО
Утром 16 мая во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы. В частности, громко было в Севастополе и Перевальном.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал "Крымский ветер" и местные СМИ.
Серия взрывов прогремела вблизи Севастополя, где расположены военные аэродромы Бельбек и Кача. По информации местных, взрывы прогремели также в районе Ялты, Алупки и Перевального.
Канал "Крымский ветер" опубликовал видео, на котором, как утверждается, горит склад боеприпасов воинской части 12676 в Перевальном. Указано, что из-за пожара на складе перекрыли дорогу Симферополь-Алушта. При этом в сторону Перевального, как пишет паблик, проехало много машин "скорой" помощи.
Так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что над морем якобы сбили шесть беспилотников.
