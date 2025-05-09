ГУР показало нові морські безпілотні дрононосці, якими атакують цілі в окупованому Криму. ФОТО

Головне управління розвідки Міноборони України використовує щонайменше два нових типи морських безпілотних дрононосців для бойових операцій у Чорному морі, зокрема ударів по Криму.

Про дрони йшлося в документальному фільмі Артема Шевченка "Морський бій. Епоха дронів", передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Мілітарний".

Розвідники розбудовують флотилію морських дронів, важливу частину якої становитимуть безекіпажні платформи адаптовані для запуску ударних дронів-камікадзе, які дозволять завдавати удари по наземним та високоманевреним надводним цілям.

Особливості та відмінності від Magura

На ексклюзивних кадрах кінофільму було показано одразу два морські дрони, які мають значні конструктивні відмінності від вже звичних ударних безпілотників Magura v5. Перший з них використовує звичайний човновий двигун з лопатями замість водометів та може нести чотири контейнери з готовими до запуску FPV-дронами.

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"Наша морська платформа несе від 500 до 3000 кілограмів озброєння різного типу — повітряного, надводного, підводного. Система використовує новітні технології, об’єднані штучним інтелектом зразка НАТО", – розповідає розвідник групи спецпризначення, залучений до застосування дронів цього типу.

Інша безіменна модель дрононосця була представлена лише на кадрах поганої якості, де можна відмітити зовсім іншу форму корпусу та оснащення пусковою установкою для чотирьох ударних безпілотників літакового типу.

Ймовірно, що саме цей морський дрононосець неодноразово використовувався для доставки засобів ураження на узбережжя Криму в операціях підрозділу "Примари" Головного управління розвідки Міноборони України.

У квітні саме він уразив в акваторії окупованого півострову декілька бойових катерів росіян та зенітний комплекс "Тор-М2".

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Управління дронами

На обох платформах можна помітити антени супутникового інтернету Starlink, що дозволяє розширити радіус бойової роботи морських безпілотників запасом ходу.

Окрім дронів, ГУР також вперше показало станцію керування морською платформою з операторським кріслом, а також органами управління: схожим на авіаційний штурвал та важіль керування швидкістю ходу.

На самому штурвалі розміщено декілька кнопок, одна з яких, імовірно, відповідає за носовий крен безекіпажного судна.

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Крім того, поряд також виведене зображення з розміщеного у носовій частині тепловізора та кормових камер.

За словами розвідників, поява дрононосців відкрила можливості не лише для цілеспрямованого ураження наземних цілей, а й повітряного прикриття великих морських операцій.

Це вагомий аргумент, оскільки спецпідрозділи ГУР активно проводять висадки диверсійних груп у ворожому тилу та рейдові операції у Чорному морі.

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