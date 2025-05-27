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Новости Взрыв в Киеве Подрыв гранаты
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Неизвестный бросил гранату из окна дома на Оболони в Киеве: полиция устанавливает обстоятельства

В Оболони Киева произошел взрыв возле жилого дома

Правоохранители выясняют обстоятельства взрыва возле жилого дома в Оболонском районе Киева вечером 27 мая.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на столичную полицию.

Отмечается, что информация о происшествии поступила сегодня около 19:10.

По предварительным данным, неизвестный из окна дома бросил учебную гранату, которая сдетонировала возле подъезда. В результате взрыва никто не пострадал.

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Сейчас на месте работают следственно-оперативная группа Оболонского управления полиции и взрывотехники.

Устанавливаются все обстоятельства, а также лицо, причастное к совершению правонарушения.

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Автор: 

взрыв (6792) граната (1006) Киев (25655) Нацполиция (16546)


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Попаяло людину війною ось і всі обставини.
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27.05.2025 20:55 Ответить
Татаров все воює. Ніколи і мівіною поперхнутися.
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27.05.2025 21:02 Ответить
За гранату треба давати 10 років.
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27.05.2025 21:22 Ответить
 
 