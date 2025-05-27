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Неизвестный бросил гранату из окна дома на Оболони в Киеве: полиция устанавливает обстоятельства
Правоохранители выясняют обстоятельства взрыва возле жилого дома в Оболонском районе Киева вечером 27 мая.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на столичную полицию.
Отмечается, что информация о происшествии поступила сегодня около 19:10.
По предварительным данным, неизвестный из окна дома бросил учебную гранату, которая сдетонировала возле подъезда. В результате взрыва никто не пострадал.
Сейчас на месте работают следственно-оперативная группа Оболонского управления полиции и взрывотехники.
Устанавливаются все обстоятельства, а также лицо, причастное к совершению правонарушения.
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Dmytro Lynnyk
показать весь комментарий27.05.2025 20:55 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
CrossFirenko
показать весь комментарий27.05.2025 21:02 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
Виктор Ле #550890
показать весь комментарий27.05.2025 21:22 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
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