Неизвестный бросил гранату из окна дома на Оболони в Киеве: полиция устанавливает обстоятельства

Правоохранители выясняют обстоятельства взрыва возле жилого дома в Оболонском районе Киева вечером 27 мая.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на столичную полицию.

Отмечается, что информация о происшествии поступила сегодня около 19:10.

По предварительным данным, неизвестный из окна дома бросил учебную гранату, которая сдетонировала возле подъезда. В результате взрыва никто не пострадал.

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Сейчас на месте работают следственно-оперативная группа Оболонского управления полиции и взрывотехники.

Устанавливаются все обстоятельства, а также лицо, причастное к совершению правонарушения.

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