Бросил гранату возле магазина: в Житомире полиция расследует покушение на убийство шести человек. ФОТОрепортаж

В Житомире правоохранители расследуют покушение на убийство шести человек после взрыва гранаты возле супермаркета.

Об этом сообщает полиция Житомирщины, информирует Цензор.НЕТ.







"30 мая около 23:30 в полицию поступило сообщение о взрыве рядом с супермаркетом на проспекте Мира. В результате травмированы шесть человек", - пишут в полиции. Неизвестный мужчина бросил взрывоопасный предмет в группу людей и скрылся с места происшествия.

В результате взрыва травмы получили шестеро местных жителей в возрасте от 22 до 42 лет. Все пострадавшие госпитализированы.

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Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 15, п. 1, 5 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины - покушение на убийство двух или более лиц, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц.

В данное время продолжаются мероприятия по установлению всех обстоятельств инцидента и розыска злоумышленника.

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