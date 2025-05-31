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Новости Фото Подрыв гранаты
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Бросил гранату возле магазина: в Житомире полиция расследует покушение на убийство шести человек. ФОТОрепортаж

В Житомире правоохранители расследуют покушение на убийство шести человек после взрыва гранаты возле супермаркета.

Об этом сообщает полиция Житомирщины, информирует Цензор.НЕТ.

В Житомире граната возле супермаркета
В Житомире граната возле супермаркета
В Житомире граната возле супермаркета

"30 мая около 23:30 в полицию поступило сообщение о взрыве рядом с супермаркетом на проспекте Мира. В результате травмированы шесть человек", - пишут в полиции. Неизвестный мужчина бросил взрывоопасный предмет в группу людей и скрылся с места происшествия.

В результате взрыва травмы получили шестеро местных жителей в возрасте от 22 до 42 лет. Все пострадавшие госпитализированы.

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В Житомире граната возле супермаркета
В Житомире граната возле супермаркета
В Житомире граната возле супермаркета

Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 15, п. 1, 5 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины - покушение на убийство двух или более лиц, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц.

В данное время продолжаются мероприятия по установлению всех обстоятельств инцидента и розыска злоумышленника.

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граната (1007) покушение (1045) Житомирская область (1409)


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Для фронтовика, крышей контуженного, праздная жизнь, когда все вокруг для него одни ухилянты, - огидна.
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31.05.2025 14:23 Ответить
Це ви де прочитали що це кинув фронтовик в обуренні від ухилянтів? Якщо це припущення, то може це був генерал-майор, який вкрав гранату, напився і вирішив зробити теракт?
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31.05.2025 14:33 Ответить
Це припущення, стослвно фронтовик, як можливiсть такого похабства, може то й провокацiя. Чому сам роблю таке припущення? бо став свiдком однiеi подii... На Сегедськiй(Одеса), восени прошлого року, проходячи побачив, як молодик грабив бабусю, котра продавала на склянки лупленi грецькi горiхи. Проходив повз бабусю , запустив руку до склянки , набрав жменю горiхiв, та й став перед нею iх жерти. Я його осадив-присоромив, при всих прохожих. Так козел, накинувся на мене, iнвалiда, з кулаками, котрi я вiдбив, та ледь не зарядив йому в рило... Виявилося , що то був у вiдпустцi житомирянин-фронтовик, котрого перед лiкуванням-вiдпусткою, спас вiд вибуху на передовiй , бронiк. тобто ри не було , тiльки травмован.сть, та зламан ребра. Ось вiд нього й почув, мовляв, чому всi прхожi - не на фронтi. Нiс ахiнею, що голодний. Тiльки в нього мали б бути дуже добрi вiдпускнi. Та й якби став бiля "копiйки" та прохав попоiсти у прохожих, то я перший би дав йому куплений харч. Видавив з нього показати папiр-документ, не збрехав , що вiйськовий. Але не збрехав , бо був та як пiд кайфом приторможений. Я став робити виклик полiцii, та вiн буркнув, мовляв, йому полiцiя - до одного мiсця... ну, привезе до комендатури, а комендатура вiдпустить... Також я його запитав, мовляв, як вiн потрапив на фронт, чи не за примусом ТЦК. Виявилося, що дiйсно так. Коли я зрозумв, що людина - неадекватна, не став викликати полiцiю, але заборонив йому, бо не достойний, знову йти на фронт захищати жiнок, дiтей, старикiв. Я не говорю , що це аксiома вiд фронтовика. Але мiсце для цього е, адже реабiлiтацiя не видно, що перетрудилася, стосово цьо "вояка", тепер для мене ворюги. ЗЫ... для мене - це поки що одинокий випадок, на жаль ганебний для нас.
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31.05.2025 15:07 Ответить
А за що він тоді воює? Хіба не за "праздную жизнь в тилу"? Якщо ні, тоді взагалі для чого воювати?
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31.05.2025 15:10 Ответить
 
 