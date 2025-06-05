Детонація предмета у сміттєвому баку в Дарницькому районі Києва: постраждали двоє чоловіків. ФОТОрепортаж
У Дарницькому районі Києва сталася детонація невідомого предмета у сміттєвому баку, внаслідок якої травми отримали місцевий житель і охоронець будинку.
Про це повідомляє Головне управління Національної поліції України в Києві, інформує Цензор.НЕТ.
За попередніми даними, вибух стався саме у сміттєвому баку. На місці події працюють слідчо-оперативна група Дарницького управління поліції та вибухотехніки. Правоохоронці з’ясовують обставини інциденту.
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А стефанчук+зеленський+шмигаль, та «НЕЗЛАМНА» їх група осіб з РНБОУ, так і далі, упродовж 3 років, повномасштабної війни з московії, не вносять НАГАЛЬНИХ і НЕВІДКЛАДНИХ змін!!
Їм байдуже щодо дій таких злочинців проти Українців, це ж не їх УБИВАЮТЬ! Вони і вишиванки носять і про щось присягали з трибуни ВРУ!!?? Але, то для піплу, за сценарієм говнобородька!!