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Новини Фото Детонація вибухонебезпечних предметів
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Детонація предмета у сміттєвому баку в Дарницькому районі Києва: постраждали двоє чоловіків. ФОТОрепортаж

У Дарницькому районі Києва сталася детонація невідомого предмета у сміттєвому баку, внаслідок якої травми отримали місцевий житель і охоронець будинку.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції України в Києві, інформує Цензор.НЕТ.

За попередніми даними, вибух стався саме у сміттєвому баку. На місці події працюють слідчо-оперативна група Дарницького управління поліції та вибухотехніки. Правоохоронці з’ясовують обставини інциденту.

У Дарницькому районі Києва вибухнув невідомий предмет у сміттєвому баку
У Дарницькому районі Києва вибухнув невідомий предмет у сміттєвому баку

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Автор: 

вибух (4518) Київ (19646)


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Завербовані гроші відробляють
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05.06.2025 12:22 Відповісти
Думаєш ідейних нема? так щоб навіть й за гроші, то все одно треба ідейним бути.
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05.06.2025 12:25 Відповісти
Всілякі є - гроші як бонус - от і йдуть на вбивство
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05.06.2025 12:39 Відповісти
Приклад нікчемності покарань в Україні, за подібні злочини, та їх збільшення!!
А стефанчук+зеленський+шмигаль, та «НЕЗЛАМНА» їх група осіб з РНБОУ, так і далі, упродовж 3 років, повномасштабної війни з московії, не вносять НАГАЛЬНИХ і НЕВІДКЛАДНИХ змін!!
Їм байдуже щодо дій таких злочинців проти Українців, це ж не їх УБИВАЮТЬ! Вони і вишиванки носять і про щось присягали з трибуни ВРУ!!?? Але, то для піплу, за сценарієм говнобородька!!
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05.06.2025 12:24 Відповісти
Ненависть до українця Порошенка затьмарила все. Звісно, що не лише до Порошенка, але особливо, до Порошенка.
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05.06.2025 12:27 Відповісти
на роботу вийшли суворі і тупорилі, одноразові заробітчани-какаразніци багаторазового використання?..
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05.06.2025 13:03 Відповісти
 
 