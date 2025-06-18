УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9099 відвідувачів онлайн
Новини Обстріл Краматорська
1 190 0

Війська РФ ударили дронами по виробничих підприємствах у Краматорську

Краматорськ після удуру дронами

Вночі, 18 червня 2025 року, о 02:30 Краматорськ Донецької області зазнав ворожих обстрілів.

Про це повідомив у фейсбуку мер Краматорська Олександр Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, російські війська з використанням, попередньо, 5 БпЛА "Герань-2" завдали ударів по місцевих виробничих підприємствах.

"Встановлюємо наслідки нічного терору. Інформація щодо постраждалих не надходила", - додав він.

Також читайте: Ворог вночі атакував Краматорськ: пошкоджено відділення пошти та автомийку, приватні садиби. ФОТО

Автор: 

Краматорськ (780) обстріл (30991) Донецька область (9652) Краматорський район (724)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 