Війська РФ ударили дронами по виробничих підприємствах у Краматорську

Вночі, 18 червня 2025 року, о 02:30 Краматорськ Донецької області зазнав ворожих обстрілів.

Про це повідомив у фейсбуку мер Краматорська Олександр Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, російські війська з використанням, попередньо, 5 БпЛА "Герань-2" завдали ударів по місцевих виробничих підприємствах.

"Встановлюємо наслідки нічного терору. Інформація щодо постраждалих не надходила", - додав він.

