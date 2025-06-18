1 190 0
Війська РФ ударили дронами по виробничих підприємствах у Краматорську
Вночі, 18 червня 2025 року, о 02:30 Краматорськ Донецької області зазнав ворожих обстрілів.
Про це повідомив у фейсбуку мер Краматорська Олександр Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, російські війська з використанням, попередньо, 5 БпЛА "Герань-2" завдали ударів по місцевих виробничих підприємствах.
"Встановлюємо наслідки нічного терору. Інформація щодо постраждалих не надходила", - додав він.
