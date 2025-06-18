Росіяни вдарили із ЗРК С-300 по Святогірську: п’ятеро поранених, пошкоджено 19 багатоквартирних та приватних будинків. ФОТОрепортаж

У ніч на 18 червня 2025 року російські війська здійснили ракетну атаку на Святогірськ у Донецькій області, унаслідок чого є постраждалі та руйнування.

Про це повідомили в Донецькій обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, окупанти атакували Святогірськ о 02:30 із використанням ЗРК "С-300". Ракети поцілили по житловому кварталу. У зоні ураження опинилися багатоквартирні будинки та приватні домоволодіння.

Унаслідок нічного обстрілу дістали тілесні ушкодження п’ятеро містян – четверо жінок та чоловік. У потерпілих віком від 51 до 66 років діагностовано мінно-вибухові травми, осколкові поранення, перелом, струс головного мозку, контузії й рвані рани. Постраждалі перебували в оселях. Їх ушпиталено.

Також повідомляється, що в населеному пункті пошкоджено 19 багатоквартирних та приватних будинків, 7 автомобілів, гараж і торговельні павільйони.





