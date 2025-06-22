Удари по Краматорську та Слов’янську: одна людина загинула, ще троє дістали поранень. ФОТОрепортаж

У ніч проти 20 червня російські загарбники атакували Слов'янськ та Краматорськ на Донеччині. У Краматорську триває рятувальна операція.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ДСНС України.

У Краматорську рятувальники деблокували чоловіка 1955 р.н., врятували жінку та дівчинку 2010 р.н.

Частково зруйновано 4-поверховий будинок. Роботи тривають, під завалами можуть бути люди.

У Слов’янську зруйновано приватний будинок, загинув 17-річний хлопець. Ліквідовано дві пожежі, зокрема в будівлі площею 3000 м².

Загалом: 1 загиблий, 3 поранені, пошкоджено понад 40 об’єктів.

