Удари по Краматорську та Слов’янську: одна людина загинула, ще троє дістали поранень. ФОТОрепортаж
У ніч проти 20 червня російські загарбники атакували Слов'янськ та Краматорськ на Донеччині. У Краматорську триває рятувальна операція.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ДСНС України.
У Краматорську рятувальники деблокували чоловіка 1955 р.н., врятували жінку та дівчинку 2010 р.н.
Частково зруйновано 4-поверховий будинок. Роботи тривають, під завалами можуть бути люди.
У Слов’янську зруйновано приватний будинок, загинув 17-річний хлопець. Ліквідовано дві пожежі, зокрема в будівлі площею 3000 м².
Загалом: 1 загиблий, 3 поранені, пошкоджено понад 40 об’єктів.
