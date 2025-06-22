УКР
Окупанти обстріляли Слов’янськ: загинув 17-річний хлопець, ще три людини зазнали поранень. ФОТОрепортаж

Російські загарбники завдали удару по місту Слов’янськ Донецької області.

Про це повідомив у телеграм очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

"У Слов’янську загинув 17-річний хлопець, троє людей поранені. Пошкоджено 32 приватні будинки, 2 адмінбудівлі, 4 багатоповерхівки, виробниче приміщення, 3 автівки", - розповів посадовець.

Раніше повідомлялося, що ввечері, 21 червня, російські війська атакували місто Краматорськ у Донецькій області.

Дивіться також: Доба на Донеччині: ворог атакував 14 населених пунктів, шестеро поранених. ФОТОрепортаж

обстріл (31050) Донецька область (9677) Краматорський район (729) Слов’янськ (694)
ну так замачи этого подонка!
22.06.2025 01:08 Відповісти
а якщо б виїхав за кордон поки випускали, чи хоча б була нормальна евакуація дітей, то був би живий.
22.06.2025 06:01 Відповісти
Що творят варвари, що б ви виздихали кацапські варвари разом з своїм злочинцем терористом пуніном.
22.06.2025 08:17 Відповісти
Почему всё время пишут оккупант, а не агрессор или террорист? Мне думается агрессор и террорист здесь более правильные слова!
22.06.2025 09:25 Відповісти
 
 