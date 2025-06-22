1 823 9
Окупанти обстріляли Слов’янськ: загинув 17-річний хлопець, ще три людини зазнали поранень. ФОТОрепортаж
Російські загарбники завдали удару по місту Слов’янськ Донецької області.
Про це повідомив у телеграм очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.
"У Слов’янську загинув 17-річний хлопець, троє людей поранені. Пошкоджено 32 приватні будинки, 2 адмінбудівлі, 4 багатоповерхівки, виробниче приміщення, 3 автівки", - розповів посадовець.
Раніше повідомлялося, що ввечері, 21 червня, російські війська атакували місто Краматорськ у Донецькій області.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
✘
Alex Peterson
показати весь коментар22.06.2025 01:08 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
✘
✘
✘
✘
Федір Сидоренко
показати весь коментар22.06.2025 06:01 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Володимир Омельянов
показати весь коментар22.06.2025 08:17 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Ukrzvezda 2005
показати весь коментар22.06.2025 09:25 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль