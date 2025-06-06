Доба на Донеччині: ворог атакував 14 населених пунктів, шестеро поранених. ФОТОрепортаж

▪️Під обстрілом минулої доби на Донеччині перебували міста Костянтинівка, Мирноград, Покровськ, Слов’янськ, селище Ямпіль, села Довга Балка, Іванопілля, Криниці, Малинівка, Новосергіївка, Озерне, Очеретине, Плещіївка, Роганське.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції області.

Краматорський район

Костянтинівка пережила 8 обстрілів бомбами, дронами та артилерією - поранень зазнали дві цивільних особи, пошкоджено 11 приватних осель, 2 гаражі, 3 автомобілі.

По Криницях Олександрівської громади росіяни запустили 7 БПЛА – поранили двох мирних жителів, пошкодили 6 приватних будинків, 2 нежитлових споруди, магазин, гараж і цивільне авто.

Шість ворожих дронів атакували Слов’янськ – пошкоджено СТО, нежитлове приміщення, 11 цивільних авто, критичну інфраструктуру.

У Ямполі пошкоджено 5 приватних осель.

В Озерному ударом з РСЗВ "Ураган" пошкоджено приватний будинок.

Внаслідок дронових атак по Краматорському району в Роганському пошкоджено 4 приватних будинки, 3 нежитлових приміщення, 4 цивільних авто; у Новосергіївці – 2 приватних будинки і 3 господарських споруди; у Малинівці – автомобіль.

Покровський район

Двоє поранених – у Покровську, пошкоджено приватний будинок.

На Мирноград окупанти скинули дві авіабомби "КАБ-250" – пошкодили 3 приватних будинки та 15 гаражів.

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