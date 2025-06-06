Сутки на Донетчине: враг атаковал 14 населенных пунктов, шестеро человек ранены. ФОТОрепортаж

Под обстрелами за минувшие сутки в Донецкой области находились города Константиновка, Мирноград, Покровск, Славянск, поселок Ямполь, села Долгая Балка, Иванополье, Криницы, Малиновка, Новосергиевка, Озерное, Очеретино, Плещиевка, Роганское.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции области.

Краматорский район

Константиновка пережила 8 обстрелов бомбами, дронами и артиллерией - ранения получили два гражданских лица, повреждены 11 частных домов, 2 гаража, 3 автомобиля.

По Криницам Александровской громады россияне запустили 7 БПЛА - ранили двух мирных жителей, повредили 6 частных домов, 2 нежилых сооружения, магазин, гараж и гражданское авто.

Шесть вражеских дронов атаковали Славянск - повреждены СТО, нежилое помещение, 11 гражданских авто, критическая инфраструктура.

В Ямполе повреждены 5 частных домов.

В Озерном ударом из РСЗО "Ураган" поврежден частный дом.

В результате дроновых атак по Краматорскому району в Роганском повреждены 4 частных дома, 3 нежилых помещения, 4 гражданских авто; в Новосергиевке - 2 частных дома и 3 хозяйственных постройки; в Малиновке - автомобиль.

Покровский район

Двое раненых - в Покровске, поврежден частный дом.

На Мирноград оккупанты сбросили две авиабомбы "КАБ-250" - повредили 3 частных дома и 15 гаражей.

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