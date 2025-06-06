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Россияне ночью снова обстреляли Славянск из РСЗО. ВИДЕО+ФОТО

Ночью 6 июня российские захватчики ударили по Славянску на Донетчине из РСЗО.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ГВА Вадим Лях.

Зафиксировано попадание в центральную часть города.

"Повреждены административные здания, частные и многоэтажные дома. Обошлось без пострадавших.", - сообщил Лях.

Слов'янськ
Слов'янськ
Слов'янськ

Автор: 

обстрел (27820) Донецкая область (9984) Краматорский район (357) Славянск (2603)


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Тим часом попил бабла триває, і це лише 1 приклад, там на 500 сторінок таких прикладів

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2025-05-08-006331-a Поточний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О0537 Слов'янськ - Пришиб км 0+000 - км 8+076, км 19+376 - км 22+176

Завершена

Департамент розвитку базових галузей промисловості Донецької обласної державної адміністрації • м.Краматорськ

ID: UA-2025-05-08-006331-a

Очікувана вартість
19 034 796,00 UAH

Уточнення до:

16 трав. 23:00

Оголошено:

8 трав. 2025
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06.06.2025 09:02 Ответить
Пане Президенте, а як так сталося, що кацапи підійшли до Слов'янська і Краматорська на вистріл РСЗВ? Де окопи, надійні фортифікації і чому не замінували поля в тих районах, куди відводили з укріплень наші ЗСУ? Як вам спиться, вони ж довірили Вам своє життя?
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06.06.2025 11:25 Ответить
 
 