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Россияне ночью снова обстреляли Славянск из РСЗО. ВИДЕО+ФОТО
Ночью 6 июня российские захватчики ударили по Славянску на Донетчине из РСЗО.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ГВА Вадим Лях.
Зафиксировано попадание в центральную часть города.
"Повреждены административные здания, частные и многоэтажные дома. Обошлось без пострадавших.", - сообщил Лях.
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https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2025-05-08-006331-a Поточний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О0537 Слов'янськ - Пришиб км 0+000 - км 8+076, км 19+376 - км 22+176
Завершена
Департамент розвитку базових галузей промисловості Донецької обласної державної адміністрації • м.Краматорськ
ID: UA-2025-05-08-006331-a
Очікувана вартість
19 034 796,00 UAH
Уточнення до:
16 трав. 23:00
Оголошено:
8 трав. 2025