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Новини Фото Обстріли Донеччини
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Росіяни вночі знову обстріляли Слов’янськ з РСЗВ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Вночі 6 червня російські загарбники вдарили по Слов'янську на Донеччині з РСЗВ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник МВА Вадим Лях. 

Зафіксовано влучання у центральну частину міста. 

"Постраждали адміністративні будівлі, приватні і багатоповерхові будинки. Обійшлося без постраждалих.", - повідомив Лях.

Слов'янськ
Слов'янськ
Слов'янськ

Автор: 

обстріл (29141) Донецька область (8799) Краматорський район (362) Слов’янськ (630)


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Тим часом попил бабла триває, і це лише 1 приклад, там на 500 сторінок таких прикладів

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2025-05-08-006331-a Поточний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О0537 Слов'янськ - Пришиб км 0+000 - км 8+076, км 19+376 - км 22+176

Завершена

Департамент розвитку базових галузей промисловості Донецької обласної державної адміністрації • м.Краматорськ

ID: UA-2025-05-08-006331-a

Очікувана вартість
19 034 796,00 UAH

Уточнення до:

16 трав. 23:00

Оголошено:

8 трав. 2025
показати весь коментар
06.06.2025 09:02 Відповісти
 
 