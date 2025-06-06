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Росіяни вночі знову обстріляли Слов’янськ з РСЗВ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Вночі 6 червня російські загарбники вдарили по Слов'янську на Донеччині з РСЗВ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник МВА Вадим Лях.
Зафіксовано влучання у центральну частину міста.
"Постраждали адміністративні будівлі, приватні і багатоповерхові будинки. Обійшлося без постраждалих.", - повідомив Лях.
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https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2025-05-08-006331-a Поточний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О0537 Слов'янськ - Пришиб км 0+000 - км 8+076, км 19+376 - км 22+176
Завершена
Департамент розвитку базових галузей промисловості Донецької обласної державної адміністрації • м.Краматорськ
ID: UA-2025-05-08-006331-a
Очікувана вартість
19 034 796,00 UAH
Уточнення до:
16 трав. 23:00
Оголошено:
8 трав. 2025