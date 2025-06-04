Доба на Донеччині: росіяни вбили 2 людей, 7 осіб поранено. ФОТОрепортаж

Протягом 3 червня 2025 року російські війська 51 раз обстріляли Донецьку область, внаслідок чого загинули 2 людини, 7 осіб поранено.

Про це повідомив глава ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

Покровський район

У Покровську поранено людину, пошкоджено будинок і автомобіль. У Торецькому Шахівської громади внаслідок авіаудару пошкоджено 2 адмінбудівлі й 5 житлових будинків; у Заповідному пошкоджено житловий будинок і автомобіль, у Мар’ївці — ферму та склад.

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Краматорський район

У Лимані пошкоджено 2 будинки і човен. У Краматорську загинула людина. У Дружківці пошкоджено ангар птахоферми; в Олексієво-Дружківці поранено людину. У Костянтинівці поранено цивільну особу, пошкоджено 7 багатоповерхівок, 13 приватних будинків і 2 газогони. У Довгій Балці Іллінівської громади поранено 2 людей, пошкоджено будинок.

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Бахмутський район

У Сіверську пошкоджено 5 приватних будинків.

Протягом 3 червня 2025 року росіяни 51 раз обстріляли Донеччину, вбивши 2 людей у Краматорську і Сергіївці. Ще 7 осіб в області дістали поранення. Евакуйовано 313 людей, зокрема 68 дітей.

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