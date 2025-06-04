Сутки на Донетчине: россияне убили 2 человека, 7 человек ранены. ФОТОрепортаж

В течение 3 июня 2025 года российские войска 51 раз обстреляли Донецкую область, в результате чего погибли 2 человека, 7 человек ранены.

Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

Покровский район

В Покровске ранен человек, повреждены дом и автомобиль. В Торецком Шаховской громады в результате авиаудара повреждены 2 админздания и 5 жилых домов; в Заповедном повреждены жилой дом и автомобиль, в Марьевке - ферма и склад.

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Краматорский район

В Лимане повреждены 2 дома и лодка. В Краматорске погиб человек. В Дружковке поврежден ангар птицефермы; в Алексеево-Дружковке ранен человек. В Константиновке ранен гражданский человек, повреждены 7 многоэтажек, 13 частных домов и 2 газопровода. В Долгой Балке Ильиновской громады ранены 2 человека, поврежден дом.

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Бахмутский район

В Сиверске повреждены 5 частных домов.

В течение 3 июня 2025 года россияне 51 раз обстреляли Донецкую область, убив 2 человек в Краматорске и Сергеевке. Еще 7 человек в области получили ранения. Эвакуированы 313 человек, в том числе - 68 детей.

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