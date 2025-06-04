Рашисты ударили по спальным районам Краматорска: повреждена инфраструктура

Ночью 4 июня 2025 года Краматорск Донецкой области подвергся вражескому удару. Под атакой находились спальные районы города.

Об этом сообщил в фейсбуке мэр Краматорска Александр Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших, но есть повреждения инфраструктуры.

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"Устанавливаем окончательные последствия российского обстрела", - уточнил глава региона.