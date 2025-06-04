Рашисты ударили по спальным районам Краматорска: повреждена инфраструктура
Ночью 4 июня 2025 года Краматорск Донецкой области подвергся вражескому удару. Под атакой находились спальные районы города.
Об этом сообщил в фейсбуке мэр Краматорска Александр Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.
По предварительной информации, обошлось без пострадавших, но есть повреждения инфраструктуры.
"Устанавливаем окончательные последствия российского обстрела", - уточнил глава региона.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Владимир #594971
показать весь комментарий04.06.2025 09:43 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль