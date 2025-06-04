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Новости Обстрел Краматорска
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Рашисты ударили по спальным районам Краматорска: повреждена инфраструктура

Краматорск после обстрела 19 мая

Ночью 4 июня 2025 года Краматорск Донецкой области подвергся вражескому удару. Под атакой находились спальные районы города.

Об этом сообщил в фейсбуке мэр Краматорска Александр Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших, но есть повреждения инфраструктуры.

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"Устанавливаем окончательные последствия российского обстрела", - уточнил глава региона.

Автор: 

Краматорськ (2303) обстрел (27784) Донецкая область (9972) Краматорский район (351)


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Кацапські тварі.
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04.06.2025 09:43 Ответить
 
 