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Новини Обстріл Краматорська
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Рашисти вдарили по спальних районах Краматорська: пошкоджено інфраструктуру

Краматорськ після обстрілу 19 травня

Вночі 4 червня 2025 року Краматорськ Донецької області зазнав ворожого удару. Під атакою перебували спальні райони міста.

Про це повідомив у фейсбуку мер Краматорська Олександр Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих, але є пошкодження інфраструктури.

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"Встановлюємо остаточні наслідки російського обстрілу", - уточнив очільник регіону.

Автор: 

Краматорськ (681) обстріл (29105) Донецька область (8788) Краматорський район (356)


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Кацапські тварі.
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04.06.2025 09:43 Відповісти
Кацапи не тварини, вони потвори, а в мене є питання до Боневтіка Потужно-Брежливого і його мародерної, антимайданної команди: " а де обіцяні інженерні споруди для ЗСУ, коли відводили наші війська? Чому ворог підійшов так близько, що в змозі бити вжзе по містах Слов'янську, Краматорську і Покровську різними видами озброєння?
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04.06.2025 10:23 Відповісти
 
 