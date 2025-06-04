Рашисти вдарили по спальних районах Краматорська: пошкоджено інфраструктуру
Вночі 4 червня 2025 року Краматорськ Донецької області зазнав ворожого удару. Під атакою перебували спальні райони міста.
Про це повідомив у фейсбуку мер Краматорська Олександр Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.
За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих, але є пошкодження інфраструктури.
"Встановлюємо остаточні наслідки російського обстрілу", - уточнив очільник регіону.
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Владимир #594971
показати весь коментар04.06.2025 09:43 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Поділля16
показати весь коментар04.06.2025 10:23 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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