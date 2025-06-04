Рашисти вдарили по спальних районах Краматорська: пошкоджено інфраструктуру

Вночі 4 червня 2025 року Краматорськ Донецької області зазнав ворожого удару. Під атакою перебували спальні райони міста.

Про це повідомив у фейсбуку мер Краматорська Олександр Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих, але є пошкодження інфраструктури.

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"Встановлюємо остаточні наслідки російського обстрілу", - уточнив очільник регіону.