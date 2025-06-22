1 823 9
Оккупанты обстреляли Славянск: погиб 17-летний парень, еще три человека получили ранения. ФОТОРЕПОРТАЖ
Российские захватчики нанесли удар по городу Славянск Донецкой области.
Об этом сообщил в телеграмм глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.
"В Славянске погиб 17-летний парень, три человека ранены. Повреждены 32 частных дома, 2 админздания, 4 многоэтажки, производственное помещение, 3 автомобиля", - рассказал чиновник.
Ранее сообщалось, что вечером, 21 июня, российские войска атаковали город Краматорск в Донецкой области.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
✘
Alex Peterson
показать весь комментарий22.06.2025 01:08 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
✘
✘
✘
✘
Федір Сидоренко
показать весь комментарий22.06.2025 06:01 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Володимир Омельянов
показать весь комментарий22.06.2025 08:17 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Ukrzvezda 2005
показать весь комментарий22.06.2025 09:25 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль