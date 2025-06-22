РУС
Оккупанты обстреляли Славянск: погиб 17-летний парень, еще три человека получили ранения. ФОТОРЕПОРТАЖ

Российские захватчики нанесли удар по городу Славянск Донецкой области.

Об этом сообщил в телеграмм глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

"В Славянске погиб 17-летний парень, три человека ранены. Повреждены 32 частных дома, 2 админздания, 4 многоэтажки, производственное помещение, 3 автомобиля", - рассказал чиновник.

обстрел Донецкой области

обстрел Донецкой области

обстрел Донецкой области

обстрел Донецкой области

Ранее сообщалось, что вечером, 21 июня, российские войска атаковали город Краматорск в Донецкой области.

Смотрите также: Сутки в Донецкой области: враг атаковал 14 населенных пунктов, шестеро раненых. ФОТОрепортаж

ну так замачи этого подонка!
показать весь комментарий
22.06.2025 01:08 Ответить
а якщо б виїхав за кордон поки випускали, чи хоча б була нормальна евакуація дітей, то був би живий.
показать весь комментарий
22.06.2025 06:01 Ответить
Що творят варвари, що б ви виздихали кацапські варвари разом з своїм злочинцем терористом пуніном.
показать весь комментарий
22.06.2025 08:17 Ответить
Почему всё время пишут оккупант, а не агрессор или террорист? Мне думается агрессор и террорист здесь более правильные слова!
показать весь комментарий
22.06.2025 09:25 Ответить
 
 