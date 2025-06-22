Войска РФ ударили по промзоне и жилой застройке Краматорска: один человек ранен, еще один - под завалами (обновлено)

Сегодня вечером, 21 июня, российские войска атаковали город Краматорск в Донецкой области.

Об этом сообщил начальник Краматорской ГВА Александр Гончаренко, передает Цензор.НЕТ.

"Краматорск претерпел от 7 вражеских ударов - промышленная зона и жилая застройка", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в данное время устанавливаются последствия, работают все соответствующие службы.

Обновление

Позже глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин сообщил, что враг ударил по жилому дому и промышленной зоне. Пока известно об одном раненом, под завалами остается человек. Спасательные работы продолжаются.

Также смотрите: Российский удар дронами разрушил государственную ветеринарную больницу в Краматорске. ФОТОрепортаж