РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4556 посетителей онлайн
Новости
1 598 7

Войска РФ ударили по промзоне и жилой застройке Краматорска: один человек ранен, еще один - под завалами (обновлено)

Россияне атаковали Краматорск

Сегодня вечером, 21 июня, российские войска атаковали город Краматорск в Донецкой области.

Об этом сообщил начальник Краматорской ГВА Александр Гончаренко, передает Цензор.НЕТ.

"Краматорск претерпел от 7 вражеских ударов - промышленная зона и жилая застройка", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в данное время устанавливаются последствия, работают все соответствующие службы.

Обновление

Позже глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин сообщил, что враг ударил по жилому дому и промышленной зоне. Пока известно об одном раненом, под завалами остается человек. Спасательные работы продолжаются.

Также смотрите: Российский удар дронами разрушил государственную ветеринарную больницу в Краматорске. ФОТОрепортаж

Автор: 

Краматорськ (2401) обстрел (29713) Донецкая область (10854) Краматорский район (721)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А чого ти про це тут пишеш, а не там, де треба? Не знаєш контактів СБУ?
Доречі, а це не та тьотя, яка разом з дядєй агресивно захищала пам'ятник лєніну на площі років 10 тому?
показать весь комментарий
22.06.2025 01:54 Ответить
 
 