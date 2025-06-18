Российский удар дронами разрушил государственную ветеринарную больницу в Краматорске. ФОТОрепортаж

В ночь на 18 июня российские беспилотники разрушили Краматорскую городскую государственную городскую больницу ветеринарной медицины в Донецкой области.

Об этом сообщил Краматорский городской совет в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

По имеющейся информации, в результате вражеской атаки здание ветеринарной больницы полностью разрушено. Кроме того, взрывной волной повреждены окна в окружающих жилых домах.

Информации о пострадавших на данный момент не поступало.







