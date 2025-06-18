УКР
Новини Фото Обстріл Краматорська
2 363 2

Російський удар дронами зруйнував державну ветеринарну лікарню у Краматорську. ФОТОрепортаж

У ніч на 18 червня російські безпілотники зруйнували Краматорську міську державну лікарню ветеринарної медицини на Донеччині.

Про це повідомила Краматорська міська рада у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

За наявною інформацією, внаслідок ворожої атаки будівля ветеринарної лікарні повністю зруйнована. Крім того, вибуховою хвилею пошкоджено вікна в навколишніх житлових будинках.

Інформації про постраждалих на цей момент не надходило.

Краматорськ (780) обстріл (31008) Донецька область (9660) Краматорський район (724)
Чим більше пізнаю кацапів - тим більш люблю худобу...
показати весь коментар
18.06.2025 17:06 Відповісти
Украине надо добивать ядерную триаду врага!
показати весь коментар
18.06.2025 17:10 Відповісти
 
 