Російський удар дронами зруйнував державну ветеринарну лікарню у Краматорську. ФОТОрепортаж

У ніч на 18 червня російські безпілотники зруйнували Краматорську міську державну лікарню ветеринарної медицини на Донеччині.

Про це повідомила Краматорська міська рада у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

За наявною інформацією, внаслідок ворожої атаки будівля ветеринарної лікарні повністю зруйнована. Крім того, вибуховою хвилею пошкоджено вікна в навколишніх житлових будинках.

Інформації про постраждалих на цей момент не надходило.







