Російський удар дронами зруйнував державну ветеринарну лікарню у Краматорську. ФОТОрепортаж
У ніч на 18 червня російські безпілотники зруйнували Краматорську міську державну лікарню ветеринарної медицини на Донеччині.
Про це повідомила Краматорська міська рада у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
За наявною інформацією, внаслідок ворожої атаки будівля ветеринарної лікарні повністю зруйнована. Крім того, вибуховою хвилею пошкоджено вікна в навколишніх житлових будинках.
Інформації про постраждалих на цей момент не надходило.
