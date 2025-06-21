Війська РФ вдарили по промзоні та житловій забудові Краматорська: одна людина поранена, ще одна - під завалами (оновлено)

Сьогодні ввечері, 21 червня, російські війська атакували місто Краматорськ у Донецькій області.

Про це повідомив начальник Краматорської МВА Олександр Гончаренко, передає Цензор.НЕТ.

"Краматорськ зазнав 7 ворожих ударів - промислова зона та житлова забудова", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що нині встановлюються наслідки, працюють усі відповідні служби.

Оновлення

Згодом очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін повідомив, що ворог вдарив по житловому будинку та промисловій зоні. Наразі відомо про одного пораненого, під завалами лишається людина. Рятувальні роботи тривають.

