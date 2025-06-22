Ворог вночі атакував південь Одеського регіону: виникла пожежа на території станції швидкої допомоги. ФОТОрепортаж

У ніч проти 22 червня російські загарбники дронами атакували Білгород-Дністровський на Одещині. Внаслідок атаки постраждав заклад системи охорони здоров'я і адміністративні будівлі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідоимли в ДСНС України.

"Цієї ночі ворог атакував південь Одеського регіону. На місці влучань спалахнули пожежі, горіли будівлі на території станції швидкої медичної допомоги, гараж та автомобіль в ньому, також горів поруч розташований житловий будинок.

Рятувальники з місцевою пожежною командою ліквідували загоряння.

На щастя, ніхто не постраждав", - йдеться в повідомленні.














