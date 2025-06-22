УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6799 відвідувачів онлайн
Новини Фото Атака безпілотників на Одещину
1 065 0

Ворог вночі атакував південь Одеського регіону: виникла пожежа на території станції швидкої допомоги. ФОТОрепортаж

У ніч проти 22 червня російські загарбники дронами атакували Білгород-Дністровський на Одещині. Внаслідок атаки постраждав заклад системи охорони здоров'я і адміністративні будівлі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідоимли в ДСНС України.

"Цієї ночі ворог атакував південь Одеського регіону. На місці влучань спалахнули пожежі, горіли будівлі на території станції швидкої медичної допомоги, гараж та автомобіль в ньому, також горів поруч розташований житловий будинок.

Рятувальники з місцевою пожежною командою ліквідували загоряння.

На щастя, ніхто не постраждав", - йдеться в повідомленні.

Читайте також: Удари по Краматорську та Слов’янську: одна людина загинула, ще троє дістали поранень. ФОТОрепортаж

Атака на Білгород-Дністровський
Атака на Білгород-Дністровський
Атака на Білгород-Дністровський
Атака на Білгород-Дністровський
Атака на Білгород-Дністровський
Атака на Білгород-Дністровський

Автор: 

обстріл (31050) Одеська область (3503) Білгород-Дністровський (68) Білгород-Дністровський район (24)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 