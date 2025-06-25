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Пілот F-16 знищив російський ударний безпілотник типу "Герань-2". ВIДЕО
Український пілот американського літака F-16 знищив російський ударний безпілотник типу "Герань-2".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної бойової роботи українського воїна опублікований у соцмережах.
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Топ коментарі
+28 Asensio
показати весь коментар25.06.2025 12:00 Відповісти Посилання
+18 Asensio
показати весь коментар25.06.2025 11:58 Відповісти Посилання
+16 Олег Марцінковський #590571
показати весь коментар25.06.2025 11:54 Відповісти Посилання
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Тепер увага, питання: де мої обурені зойки на кшталт тих, що ви мені приписуєте? Посилання на коментар, будь ласка. Хоча б один.
Тільки от сам виліт Ф16 коштує реально коштів і це витрата його ресурсу.
Давно необхідно дрони було розробити для збиття, чехи от за півроку уже розробили і на конвеєр поставили, ми чим гірше за чехів, просто якось всім пох... поки не почнуться проблеми.
А поки такий пох... їзм треба терміново в тих же чехів купляти поки свої не маштабовані.
Asensio
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Реєстрація: 05.05.2025
ніхто тобі брухт не передасть, хіба як донорів для твого парку.
але, для бидло марафону покатить!
а, ще, як що низько летіти, то можна птахів з полів розлякувати.
про них знає, кожний киянин, бо чутно і видно!
а, ганятися на ф16 за летючою газонокосаркою, це вершина військової тактики та стратегії.
але ж, вам дебіло марафонцям все в радість.
ліш би нє било вайни!
от, брехло.....
Одразу відповім зеленій ботофермі на "так піди і зроби сам" - не має в мене сотень мільярдів фінансування як у МО, АОЗ і т.д. і т.п.
Вже коли дали,то послали їх дрони збивати.А штаби,склади,логістику-до особливого розпорядження...
Про Гімарси вже не чутно? Та з Донбасу перевели не суджину,а там їх слід загубився.
Джерело: https://censor.net/ua/v3559852
це, для особливо обдарованих, що ********** на ф16 ганятися за дронами.
на ф16 краще!
а, раптом у вікно залетить...