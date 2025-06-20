УКР
Бойова робота пілотів 11-ї окремої бригади армійської авіації "Херсон". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмовані фрагменти бойової роботи пілотів 11-ї окремої бригади армійської авіації "Херсон".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі кадри щоденних вильотів у різні пори року для виконання бойових завдань.

Дивіться: Політ українського вертольота Мі-24B з відмітками про 19 знищених "Шахедів" і 6 розвіддронів. ВIДЕО

Також дивіться: Пілот українського вертольота атакує окупантів. ВIДЕО

армія рф (18810) Херсон (3632) знищення (8303) ЗСУ (7940) вертоліт (896) Херсонська область (6241) Херсонський район (613)
Українські Янголи мають Крила!
Бережи Вас Боже, Воїни!
20.06.2025 09:54 Відповісти
Бережіть себе!! Ви найкращі!!! Героям Слава!!!
20.06.2025 10:01 Відповісти
Рідні Українськи Крокодили!!! Вдачі Вам, кожного дня!!!!
20.06.2025 10:50 Відповісти
Красиво и бесполезно.
20.06.2025 10:51 Відповісти
СЛАВА ЗСУ. ГЕРОЯМ СЛАВА.
20.06.2025 11:35 Відповісти
Нурсы предназначены для стрельбы прямой наводкой и чем ближе до цели, тем эффективней. Стрельба с кабрирования, как здесь, пустой перевод боеприпасов и растранжиривание моторесурса вертолёта. Лучше бы за Шахедами из бортового оружия охотились
20.06.2025 13:18 Відповісти
І що таким чином реально кудись влучити?
20.06.2025 15:44 Відповісти
 
 