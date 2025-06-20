5 106 7
Бойова робота пілотів 11-ї окремої бригади армійської авіації "Херсон". ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмовані фрагменти бойової роботи пілотів 11-ї окремої бригади армійської авіації "Херсон".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі кадри щоденних вильотів у різні пори року для виконання бойових завдань.
Бережи Вас Боже, Воїни!