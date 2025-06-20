5 106 7
Боевая работа пилотов 11-й отдельной бригады армейской авиации "Херсон". ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой сняты фрагменты боевой работы пилотов 11-й отдельной бригады армейской авиации "Херсон".
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи кадры ежедневных вылетов в разное время года для выполнения боевых задач.
Бережи Вас Боже, Воїни!