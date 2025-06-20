РУС
Боевая работа пилотов 11-й отдельной бригады армейской авиации "Херсон". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой сняты фрагменты боевой работы пилотов 11-й отдельной бригады армейской авиации "Херсон".

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи кадры ежедневных вылетов в разное время года для выполнения боевых задач.

Смотрите: Полет украинского вертолета Ми-24B с отметками о 19 уничтоженных "Шахедах" и 6 разведдронах. ВИДЕО

Также смотрите: Пилот украинского вертолета атакует оккупантов. ВИДЕО

Українські Янголи мають Крила!
Бережи Вас Боже, Воїни!
20.06.2025 09:54 Ответить
Бережіть себе!! Ви найкращі!!! Героям Слава!!!
20.06.2025 10:01 Ответить
Рідні Українськи Крокодили!!! Вдачі Вам, кожного дня!!!!
20.06.2025 10:50 Ответить
Красиво и бесполезно.
20.06.2025 10:51 Ответить
СЛАВА ЗСУ. ГЕРОЯМ СЛАВА.
20.06.2025 11:35 Ответить
Нурсы предназначены для стрельбы прямой наводкой и чем ближе до цели, тем эффективней. Стрельба с кабрирования, как здесь, пустой перевод боеприпасов и растранжиривание моторесурса вертолёта. Лучше бы за Шахедами из бортового оружия охотились
20.06.2025 13:18 Ответить
І що таким чином реально кудись влучити?
20.06.2025 15:44 Ответить
 
 