Пилот украинского вертолета атакует оккупантов. ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой сняты фрагменты боевой работы пилота украинского вертолета.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно атаку позиций оккупантов, вероятно, неуправляемыми ракетами.
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Владислав Сварчевський
показать весь комментарий03.06.2025 11:36 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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