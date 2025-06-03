РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13186 посетителей онлайн
Новости Видео Уничтожение российских оккупантов
3 117 2

Пилот украинского вертолета атакует оккупантов. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой сняты фрагменты боевой работы пилота украинского вертолета.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно атаку позиций оккупантов, вероятно, неуправляемыми ракетами.

Смотрите: Пилот украинского самолета СУ-27 уничтожает российский ЗРК американской ракетой AGM-88 HARM. ВИДЕО

Автор: 

авиация (2844) армия РФ (19633) уничтожение (7212) вертолёт (1109)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Крокодили України!
показать весь комментарий
03.06.2025 11:36 Ответить
 
 