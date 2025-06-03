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Пилот украинского самолета СУ-27 уничтожает российский ЗРК американской ракетой AGM-88 HARM. ВИДЕО

Пилот украинского самолета СУ-27 уничтожил российский ЗРК американской ракетой AGM-88 HARM.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинского воина опубликована в соцсетях.

"Яркие кадры демилитаризации российского ЗРК после удара украинского истребителя Су-27 с применением ракеты AGM-88 HARM", - говорится в комментарии к записи.

Смотрите: Вражеская бронемашина исчезает в дыму и огне после атаки морпехов из 36-й бригады. ВИДЕО

Автор: 

авиация (2844) армия РФ (19633) уничтожение (7212) ЗРК (210)


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Через це мабуть, московіт випав з вікна??
02 червня 2025, 04:38 pm

https://gorlis-gorsky.livejournal.com/4298398.html Бонус: вчерашний удар ВСУ по аэродромам рикошетом угробил роSSиянского генерала

Z-каналы сообщают: в Москве из окна "случайно" выпал генерал-лейтенант Сергей Кобылаш - командующий ВВС России, подозреваемый Международным уголовным судом в военных преступлениях.

👤 Кобылаш - один из самых одиозных фигурантов "незаметной авиации" Кремля. Именно под его руководством стратегическая авиация РФ обстреливала украинские города ракетами Х-101 и Х-55. Он же рассказывал, что "все цели поражены, все идет по плану". Судя по всему, дошел до финального пункта плана.

🪂 Z-комментаторы уже выбирают, что писать в некрологе: патриот, герой или жертва СБУ. Однако официальных подтверждений пока нет.

📌 А если подтвердится - это уже второй фигурант из Гаагского ордерного списка, внезапно выпадающий из окна вместо отправления в Гаагу.

Итак: Z-пропаганда теряет голоса, а Кремль - генералов.
И, кажется, это только начало большого падения.

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03.06.2025 00:14 Відкрити на форумі 4

Перикл Фемиди сподобався ваш коментар в темі "Птахи Мадяра" збили 133 ворожих безпілотників у небі в Курській області. ВIДЕО

02 червня 2025, 04:38 pm

https://gorlis-gorsky.livejournal.com/4298398.html Бонус: вчерашний удар ВСУ по аэродромам рикошетом угробил роSSиянского генерала

Z-каналы сообщают: в Москве из окна "случайно" выпал генерал-лейтенант Сергей Кобылаш - командующий ВВС России, подозреваемый Международным уголовным судом в военных преступлениях.

👤 Кобылаш - один из самых одиозных фигурантов "незаметной авиации" Кремля. Именно под его руководством стратегическая авиация РФ обстреливала украинские города ракетами Х-101 и Х-55. Он же рассказывал, что "все цели поражены, все идет по плану". Судя по всему, дошел до финального пункта плана.

🪂 Z-комментаторы уже выбирают, что писать в некрологе: патриот, герой или жертва СБУ. Однако официальных подтверждений пока нет.

📌 А если подтвердится - это уже второй фигурант из Гаагского ордерного списка, внезапно выпадающий из окна вместо отправления в Гаагу.
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03.06.2025 09:21 Ответить
Інформація не підтвердилась, на жаль.
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03.06.2025 09:31 Ответить
ну хоч перевіряй те що репостиш!
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03.06.2025 10:32 Ответить
Чергова гарна робота-виконавцям черговий респект...
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03.06.2025 09:22 Ответить
Якшо Харм навівся, значить працював радар. Якшо працював радар, значить всередині сидів екіпаж. Якшо всередині сидів екіпаж, то здоровʼя і хорошого настрою їм
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03.06.2025 11:18 Ответить
Мужня Пташка!!!! Вдачі тобі!))))
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03.06.2025 11:41 Ответить
 
 