Пілот українського літака СУ-27 знищує російський ЗРК американською ракетою AGM-88 HARM. ВIДЕО
Пілот українського літака СУ-27 знищив російський ЗРК американською ракетою AGM-88 HARM.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українського воїна опублікований у соцмережах.
"Яскраві кадри демілітаризації російського ЗРК після удару українського винищувача Су-27 із застосуванням ракети AGM-88 HARM", - йдеться у коментарі до запису.
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02 червня 2025, 04:38 pm
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/4298398.html Бонус: вчерашний удар ВСУ по аэродромам рикошетом угробил роSSиянского генерала
Z-каналы сообщают: в Москве из окна "случайно" выпал генерал-лейтенант Сергей Кобылаш - командующий ВВС России, подозреваемый Международным уголовным судом в военных преступлениях.
👤 Кобылаш - один из самых одиозных фигурантов "незаметной авиации" Кремля. Именно под его руководством стратегическая авиация РФ обстреливала украинские города ракетами Х-101 и Х-55. Он же рассказывал, что "все цели поражены, все идет по плану". Судя по всему, дошел до финального пункта плана.
🪂 Z-комментаторы уже выбирают, что писать в некрологе: патриот, герой или жертва СБУ. Однако официальных подтверждений пока нет.
📌 А если подтвердится - это уже второй фигурант из Гаагского ордерного списка, внезапно выпадающий из окна вместо отправления в Гаагу.
Итак: Z-пропаганда теряет голоса, а Кремль - генералов.
И, кажется, это только начало большого падения.
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03.06.2025 00:14 Відкрити на форумі 4
Перикл Фемиди сподобався ваш коментар в темі "Птахи Мадяра" збили 133 ворожих безпілотників у небі в Курській області. ВIДЕО
02 червня 2025, 04:38 pm
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/4298398.html Бонус: вчерашний удар ВСУ по аэродромам рикошетом угробил роSSиянского генерала
Z-каналы сообщают: в Москве из окна "случайно" выпал генерал-лейтенант Сергей Кобылаш - командующий ВВС России, подозреваемый Международным уголовным судом в военных преступлениях.
👤 Кобылаш - один из самых одиозных фигурантов "незаметной авиации" Кремля. Именно под его руководством стратегическая авиация РФ обстреливала украинские города ракетами Х-101 и Х-55. Он же рассказывал, что "все цели поражены, все идет по плану". Судя по всему, дошел до финального пункта плана.
🪂 Z-комментаторы уже выбирают, что писать в некрологе: патриот, герой или жертва СБУ. Однако официальных подтверждений пока нет.
📌 А если подтвердится - это уже второй фигурант из Гаагского ордерного списка, внезапно выпадающий из окна вместо отправления в Гаагу.