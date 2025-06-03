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Пілот українського літака СУ-27 знищує російський ЗРК американською ракетою AGM-88 HARM. ВIДЕО

Пілот українського літака СУ-27 знищив російський ЗРК американською ракетою AGM-88 HARM.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українського воїна опублікований у соцмережах.

"Яскраві кадри демілітаризації російського ЗРК після удару українського винищувача Су-27 із застосуванням ракети AGM-88 HARM", - йдеться у коментарі до запису.

Дивіться: Ворожа бронемашина зникає у диму та вогні після атаки морпіхів із 36-ї бригади. ВIДЕО

Автор: 

авіація (4158) армія рф (17784) знищення (7525) ЗРК (215)


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Через це мабуть, московіт випав з вікна??
02 червня 2025, 04:38 pm

https://gorlis-gorsky.livejournal.com/4298398.html Бонус: вчерашний удар ВСУ по аэродромам рикошетом угробил роSSиянского генерала

Z-каналы сообщают: в Москве из окна "случайно" выпал генерал-лейтенант Сергей Кобылаш - командующий ВВС России, подозреваемый Международным уголовным судом в военных преступлениях.

👤 Кобылаш - один из самых одиозных фигурантов "незаметной авиации" Кремля. Именно под его руководством стратегическая авиация РФ обстреливала украинские города ракетами Х-101 и Х-55. Он же рассказывал, что "все цели поражены, все идет по плану". Судя по всему, дошел до финального пункта плана.

🪂 Z-комментаторы уже выбирают, что писать в некрологе: патриот, герой или жертва СБУ. Однако официальных подтверждений пока нет.

📌 А если подтвердится - это уже второй фигурант из Гаагского ордерного списка, внезапно выпадающий из окна вместо отправления в Гаагу.

Итак: Z-пропаганда теряет голоса, а Кремль - генералов.
И, кажется, это только начало большого падения.

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03.06.2025 00:14 Відкрити на форумі 4

Перикл Фемиди сподобався ваш коментар в темі "Птахи Мадяра" збили 133 ворожих безпілотників у небі в Курській області. ВIДЕО

02 червня 2025, 04:38 pm

https://gorlis-gorsky.livejournal.com/4298398.html Бонус: вчерашний удар ВСУ по аэродромам рикошетом угробил роSSиянского генерала

Z-каналы сообщают: в Москве из окна "случайно" выпал генерал-лейтенант Сергей Кобылаш - командующий ВВС России, подозреваемый Международным уголовным судом в военных преступлениях.

👤 Кобылаш - один из самых одиозных фигурантов "незаметной авиации" Кремля. Именно под его руководством стратегическая авиация РФ обстреливала украинские города ракетами Х-101 и Х-55. Он же рассказывал, что "все цели поражены, все идет по плану". Судя по всему, дошел до финального пункта плана.

🪂 Z-комментаторы уже выбирают, что писать в некрологе: патриот, герой или жертва СБУ. Однако официальных подтверждений пока нет.

📌 А если подтвердится - это уже второй фигурант из Гаагского ордерного списка, внезапно выпадающий из окна вместо отправления в Гаагу.
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03.06.2025 09:21 Відповісти
Інформація не підтвердилась, на жаль.
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03.06.2025 09:31 Відповісти
ну хоч перевіряй те що репостиш!
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03.06.2025 10:32 Відповісти
Чергова гарна робота-виконавцям черговий респект...
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03.06.2025 09:22 Відповісти
Якшо Харм навівся, значить працював радар. Якшо працював радар, значить всередині сидів екіпаж. Якшо всередині сидів екіпаж, то здоровʼя і хорошого настрою їм
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03.06.2025 11:18 Відповісти
Мужня Пташка!!!! Вдачі тобі!))))
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03.06.2025 11:41 Відповісти
 
 