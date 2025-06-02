Ворожа бронемашина зникає у диму та вогні після атаки морпіхів із 36-ї бригади. ВIДЕО
Бійці 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського знищили ворожу бронемашину.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікований відеозапис успішної бойової роботи українських воїнів.
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По ходу, всі проблеми вже вирішив....
Їх вялічіє розперло, он як!!
Дякуємо Захисникам України та їх Родинам!
Слава Україні!!