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Ворожа бронемашина зникає у диму та вогні після атаки морпіхів із 36-ї бригади. ВIДЕО

Бійці 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського знищили ворожу бронемашину.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікований відеозапис успішної бойової роботи українських воїнів. 

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Автор: 

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телепортація рашистів до пекла триває-телепортаторам респект...
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02.06.2025 10:39 Відповісти
як це до пекла? Ані пападають в ********...
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02.06.2025 10:43 Відповісти
У кацапів за мить все життя промайнуло - як папка бив мамку, як ходив у школу по грязюкі, як викурив першу цигарку у 7-м років і бухонув у 14-ть, як обригався на випускному, як запердолив однокласницю і прийшлось оженитися, як бухий розбив сусіду тачку, як взяв кредит, а потім підписав контракт для його погашення...
По ходу, всі проблеми вже вирішив....
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02.06.2025 10:41 Відповісти
Пішли московіти за димом! Усьо ж, па Плану ******!?
Їх вялічіє розперло, он як!!
Дякуємо Захисникам України та їх Родинам!
Слава Україні!!
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02.06.2025 11:10 Відповісти
Дуже класне відео, але є одне но це не работа 38 бригади. Цю бмп відпрацювала піхота стугною.
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02.06.2025 11:52 Відповісти
 
 