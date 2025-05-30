УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11583 відвідувача онлайн
Новини Відео Знищення російської техніки
4 634 9

Російська РСЗВ БМ-21 "Град" з повним боєкомплектом злітає у повітря на Курщині. ВIДЕО

Українські воїни знищили за допомогою дронів російську РСЗВ БМ-21 "Град" на Курщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис атаки безпілотника та вибуху ворожої установки опублікований у соцмережах.

"Підрив російської БМ-21 РСЗВ "Град" з повним боєкомплектом у Курській області. Супершвидкий дембель екіпажу забезпечують оператори дронів 414-ї бригади БПЛА "Птахи Мадяра", - зазначає у коментарі автор публікації.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 986 080 осіб (+1140 за добу), 10 865 танків, 28 421 артсистема, 22 647 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

знищення (7488) РСЗВ (213) дрони (4856)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
епічно...
показати весь коментар
30.05.2025 09:26 Відповісти
Хробачий жах! (с.)
показати весь коментар
30.05.2025 09:27 Відповісти
"Птахам Мадяра"-черговий респект...
показати весь коментар
30.05.2025 09:29 Відповісти
Чудова робота, так має вибухати і палати ППО навколо центру зла, мацкви
показати весь коментар
30.05.2025 09:31 Відповісти
ба да бум
показати весь коментар
30.05.2025 09:57 Відповісти
Виходить, що дорогая нє узнаєт какой у парня бил конєц ?
показати весь коментар
30.05.2025 10:14 Відповісти
Зменшив швидкість до 0,25 - все рівно дрон не видно.
показати весь коментар
30.05.2025 10:58 Відповісти
видно, навіть на 1.0., паралельно дорозі під кутом 30, дивіться ще раз. 21''
показати весь коментар
30.05.2025 11:26 Відповісти
Мадяру навіть Хрюша Глиба донатить, якщо не бреше звісно
показати весь коментар
30.05.2025 11:21 Відповісти
 
 