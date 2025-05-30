Російська РСЗВ БМ-21 "Град" з повним боєкомплектом злітає у повітря на Курщині. ВIДЕО
Українські воїни знищили за допомогою дронів російську РСЗВ БМ-21 "Град" на Курщині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис атаки безпілотника та вибуху ворожої установки опублікований у соцмережах.
"Підрив російської БМ-21 РСЗВ "Град" з повним боєкомплектом у Курській області. Супершвидкий дембель екіпажу забезпечують оператори дронів 414-ї бригади БПЛА "Птахи Мадяра", - зазначає у коментарі автор публікації.
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