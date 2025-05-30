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Российская РСЗО БМ-21 "Град" с полным боекомплектом взлетает в воздух на Курщине. ВИДЕО

Украинские воины уничтожили с помощью дронов российскую РСЗО БМ-21 "Град" на Курщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись атаки беспилотника и взрыва вражеской установки опубликована в соцсетях.

"Подрыв российской БМ-21 РСЗО "Град" с полным боекомплектом в Курской области. Супербыстрый дембель экипажа обеспечивают операторы дронов 414-й бригады БПЛА "Птахи Мадяра", - отмечает в комментарии автор публикации.

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уничтожение (7176) РСЗО (200) дроны (4065)


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епічно...
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30.05.2025 09:26 Ответить
Хробачий жах! (с.)
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30.05.2025 09:27 Ответить
"Птахам Мадяра"-черговий респект...
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30.05.2025 09:29 Ответить
Чудова робота, так має вибухати і палати ППО навколо центру зла, мацкви
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30.05.2025 09:31 Ответить
ба да бум
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30.05.2025 09:57 Ответить
Виходить, що дорогая нє узнаєт какой у парня бил конєц ?
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30.05.2025 10:14 Ответить
Зменшив швидкість до 0,25 - все рівно дрон не видно.
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30.05.2025 10:58 Ответить
 
 