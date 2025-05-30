Российская РСЗО БМ-21 "Град" с полным боекомплектом взлетает в воздух на Курщине. ВИДЕО
Украинские воины уничтожили с помощью дронов российскую РСЗО БМ-21 "Град" на Курщине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись атаки беспилотника и взрыва вражеской установки опубликована в соцсетях.
"Подрыв российской БМ-21 РСЗО "Град" с полным боекомплектом в Курской области. Супербыстрый дембель экипажа обеспечивают операторы дронов 414-й бригады БПЛА "Птахи Мадяра", - отмечает в комментарии автор публикации.
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