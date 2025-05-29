Пограничники на Харьковщине с помощью дрона уничтожили вражеский комплекс РЭБ "Житель". ВИДЕО
На Харьковщине пилоты-пограничники подразделения "Фенікс" утилизировали вражеский комплекс РЭБ Р-330 "Житель".
Соответствующее видео опубликовано на канале подразделения, информирует Цензор.НЕТ.
Кроме того, поражены укрытия и уничтожен мототранспорт, которым оккупанты добирались на позиции.
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Шмигаль може із держСекретарями і регламент КМУ показати!!
Ось така влада зеленського, недоброньована…