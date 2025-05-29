РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11060 посетителей онлайн
Новости Видео Дроны против оккупантов Уничтожение российской техники
488 2

Пограничники на Харьковщине с помощью дрона уничтожили вражеский комплекс РЭБ "Житель". ВИДЕО

На Харьковщине пилоты-пограничники подразделения "Фенікс" утилизировали вражеский комплекс РЭБ Р-330 "Житель".

Соответствующее видео опубликовано на канале подразделения, информирует Цензор.НЕТ.

Кроме того, поражены укрытия и уничтожен мототранспорт, которым оккупанты добирались на позиции.

Смотрите: Дрон-бомбер "Баба Яга" уничтожил позиции и технику оккупантов на Харьковщине. ВИДЕО

Автор: 

пограничники (1580) дроны (4060) Харьковская область (1032)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А прикордонники на Заході, шлепера військовозобов'язаного портнова, приймали і проводжали, як наказало їм начальство, аж з Києва!!
Шмигаль може із держСекретарями і регламент КМУ показати!!
Ось така влада зеленського, недоброньована…
показать весь комментарий
29.05.2025 22:34 Ответить
Став Нежитель
показать весь комментарий
29.05.2025 22:44 Ответить
 
 