Прикордонники на Харківщині дроном знищили ворожий комплекс РЕБ "Житель". ВIДЕО
На Харківщині пілоти-прикордонники підрозділу "Фенікс" утилізували ворожий комплекс РЕБ Р-330 "Житель".
Відповідне відео опубліковано на каналі підрозділу, інформує Цензор.НЕТ.
Окрім того, уражено укриття та знищено мототранспорт, яким окупанти добираєлися на позиції.
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Шмигаль може із держСекретарями і регламент КМУ показати!!
Ось така влада зеленського, недоброньована…