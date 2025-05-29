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Прикордонники на Харківщині дроном знищили ворожий комплекс РЕБ "Житель". ВIДЕО

На Харківщині пілоти-прикордонники підрозділу "Фенікс" утилізували ворожий комплекс РЕБ Р-330 "Житель".

Відповідне відео опубліковано на каналі підрозділу, інформує Цензор.НЕТ.

Окрім того, уражено укриття та знищено мототранспорт, яким окупанти добираєлися на позиції.

Дивіться: Дрон-бомбер "Баба Яга" знищив позиції та техніку окупантів на Харківщині. ВIДЕО

Автор: 

прикордонники (1106) дрони (4850) Харківська область (1042)


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А прикордонники на Заході, шлепера військовозобов'язаного портнова, приймали і проводжали, як наказало їм начальство, аж з Києва!!
Шмигаль може із держСекретарями і регламент КМУ показати!!
Ось така влада зеленського, недоброньована…
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29.05.2025 22:34 Відповісти
Став Нежитель
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29.05.2025 22:44 Відповісти
 
 